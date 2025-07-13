一周大事（114年7月6日~7月12日）

國內

6日：丹娜絲颱風深夜在嘉義縣布袋鎮登陸，為一九五八年氣象署有紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風。

9日：十天九夜的「漢光四十一號」實兵操演登場，首日著重演練應對灰色地帶威脅等「看不見的戰爭」。

11日：立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，增列普發現金每人一萬元，且應於十月底發放完畢。

國外

9日：美國總統川普先後公布對巴西等國的關稅稅率通知函，其中以巴西被徵的稅率最高，達百分之五十。外媒報導說，這是給巴西和中國大陸等金磚國家（ＢＲＩＣＳ）下馬威。

10日：南韓首爾中央地院十日凌晨對前總統尹錫悅簽發逮捕令，相隔四個月，他再次被關進首爾看守所。

10日：美國總統川普表示，不是所有國家都會收到關稅稅率通知函。他計畫對多數貿易夥伴徵百分之十五或百分之廿的基準關稅。