北榮砍夜診、假日診 自估首季健保個別總額「微斷頭」

健保個別總額新制今年上路後，台中榮總首季「斷頭」金額達三億元，台北區於第二季加入新制，隸屬台北區的台北榮總院長陳威明表示，新制對醫院影響不大，早在兩年前就已陸續減少夜診及假日診，預估加入個別總額新制的第一張成績單會稍微超過目標，被輕微斷頭。

個別總額制度是指，每家醫院以去年同期醫療服務量為基準，並以一定成長額度作為該醫院總額，如果超出去年額度，將面臨給付打折，甚至完全不給付，即俗稱的「斷頭」。

陳威明說，從兩年前開始，北榮陸續關閉夜診及假日診，僅留下兒科、復健科，以及假日急迫手術，且夜診最晚僅至晚間九時，一方面顧及病人交通安全，避免跨縣市深夜通勤，另一方面也能讓醫護真正休息，陪伴家人或進修等，是維持身心平衡的一部分。

陳威明表示，台北區四月加入個別總額新制，截至結算日僅剩十餘天，目前雖有超過醫院總額目標，但影響範圍可接受，且並未出現各界原先憂心的醫療人球，顯示醫學中心展現良好自律能力。他強調，醫學中心不是來看感冒的地方，而是治療急重症之處。

面對醫師出走潮，陳威明說，北榮格外重視新血，針對高工時科別與特殊任務加發補貼，今年急診、外科、婦產科住院醫師獲得全數招滿的成績。