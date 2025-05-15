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國健署擬訂少鹽、少糖標準

聯合報／ 記者廖靜清陳宛茜／台北報導
少鹽、少糖已是健康飲食的新標準，國健署署長吳昭軍宣布，希望今年底訂定相關標準，明年起推動食品警示紅綠燈標示，作為消費者選購時的參考。圖／全家便利商店提供
少鹽、少糖已是健康飲食的新標準，國健署署長吳昭軍宣布，希望今年底訂定相關標準，明年起推動食品警示紅綠燈標示，作為消費者選購時的參考。圖／全家便利商店提供

少鹽、少糖已是健康飲食的新標準，國健署署長吳昭軍宣布，正蒐集國際相關標準，近日召開專家會議，希望今年底訂定相關標準，明年起推動食品警示紅綠燈標示，作為消費者選購時的參考。

對此，消基會祕書長陳雅萍表示支持，但也提到，此類標示牽涉「信任問題」，如果政府啟動標示制度，卻發生審核不公、或缺乏後續稽查，導致廠商的標示不實，反而讓消費者在缺乏戒心下，吃進更多不健康的成分，呼籲國健署要有明確透明的審核機制及稽查配套。

健康飲食強調少鹽、少糖，但「少」字相當模糊，到底降到多少，才算是少？相較於新加坡強制要求包裝飲料上必須清楚註記「營養分級標籤」。中華民國心臟學會如今也擬推「減鹽運動」，制定減少食鹽和鈉攝入量的指引。主委鄭浩民指出，飲食中的鈉（鹽）攝取過多，將使血壓升高及罹患高血壓，民眾應該改變吃重鹹的飲食習慣。

目前衛福部建議「每日食鹽不超過六公克」，一公克的鈉約等於二點五克食鹽，鄭浩民認為，這還是太高，應降到每日二點三克食鹽。如果台灣真正落實「減鹽運動」，每個家庭都選用健康低鈉鹽，預估可有效降低收縮壓五mmHg、舒張壓二mmHg。

「食品標示為少鹽少糖的重要策略之一」台灣高血壓學會理事長林彥宏說，許多消費者習慣閱讀食品營養標示，卻對鈉含量沒有太多概念，即使看了也看不懂，若有警示紅綠燈號分級制度，就能輕鬆判讀鹽分風險。

吳昭軍表示，將於年底提出相關標準，明年開始推動食品警示紅綠燈標示，但一開始不採強制標示，將逐步評估國人接受度，如有共識，才會強制標示。

健康飲食 含糖量 國健署 少油少鹽

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