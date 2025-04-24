鄭中基離婚 贍養費喬不攏

港星鄭中基與現任娛樂主播老婆余思敏2011年結婚，育有1子1女，日前驚傳兩人離婚，14年婚姻畫下句點，且是女方求去。據悉，去年鄭中基因為情緒、健康等問題暫別演藝圈，老婆還陪伴他去美國進行戒酒治療，豈料上月傳出早已離婚1個月。

鄭中基日前被直擊現身香港家事法庭，被問到為何出現法院他卻立刻逃跑。據悉他會打官司就是因為離婚贍養費談不攏，傳余思敏向友人埋怨，鄭中基每月只願意支付8000元港幣（約3萬3514元台幣）贍養費，完全無法支付生活費還有家人的才藝、補習費用，認為鄭中基家財萬貫實在太小氣，雙方討論多時未有共識，才會尋求法律途徑，目前官司仍正在進行中。

鄭中基父親鄭東漢曾任寶麗金及環球唱片亞太區總裁，家世顯赫，他上月被問到兒子婚變一事，表示：「離婚與否是他們兩人的事，輪不到我說話，就算離婚都不要影響其他人，不要拖我下水。」據悉，鄭中基只願意給前妻維持基本生活的費用，但依照香港的物價，余思敏認為連溫飽都有問題。

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