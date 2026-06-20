組反詐騙聯盟 救人、自我昇華

「那時想的是，我救不了父親，但是至少透過資訊流通，救其他人吧。」父親被詐騙的那一年，陳安迪成立了「反詐騙聯盟」臉書社團，目前已有十六萬會員。不但陪伴許多受害家庭重建信任，也有效防止了許多詐騙的發生。陳安迪強調，防詐不只是知識傳遞，更需要情感支持與社會理解。

陳安迪沒想到的是，初衷「救人」的他，在這個社團先被拯救了。

一開始是被同理。陳安迪的父親受騙多次，父子因此變得互相猜疑、指責謾罵，他在關係中受苦，詐騙帶走的，不僅是錢財，更是情緒的主導權。而這些苦，他也在社團其他成員身上看見。

他花更多時間經營社團，極盛期一天湧入一百廿篇以上待審核貼文，篇篇充滿血淚，或求助或控訴，他經常從早上八點一路處理到半夜，長期的負面情緒衝擊讓他一度憂鬱。後來他招募志願者幫忙管理，但大量悲慘的詐騙故事與求助訊息讓人心理耗竭，有人甚至只做一個月就離開了。

他也因此遭受死亡恐嚇。陳安迪積極揭露詐騙手法，甚至透過直播成功瓦解騙局、擋下高額匯款，擋到詐團的財路，導致他受到詐騙集團的恐嚇，對方傳送「ＲＩＰ」照片詛咒他，還用極度惡毒的言語辱罵他的家人。

經營反詐社群讓陳安迪身心都承受壓力，他仍堅持走在這條路上，二○二五年成立「社團法人反詐騙聯盟」，串聯各領域有力人士。對他而言，這不是單純反詐，而是一場自我昇華。

這幾年都有人私訊他，「如果不是你的鼓勵，我今天已不在人世了。」有人跟他說，自己本想結束生命，但在社團看到那麼多人勇敢分享經驗，決定給自己一次機會。助人者的角色賦予了這段苦難宏大的意義，陳安迪找到了處理家庭創傷的出口。這段行動也讓反詐騙從個人警覺，到加強家庭韌性，邁向全民運動。