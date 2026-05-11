裏海祕密補給線 伊朗接收俄軍火

紐約時報九日報導，在美軍對伊朗各港口實施封鎖下，伊朗與俄羅斯正持續藉由裏海建立替代的補給線，檯面上下互通軍民物資，包括無人機零組件、小麥與糧食，讓德黑蘭在自二月底開打的美以伊戰爭中維持軍事與經濟韌性。伊朗官員說，沿裏海的安札利等伊朗四座港口目前廿四小時運作，以加速建立替代進口路線。

美國智庫哈德遜研究所專家柯菲形容，「對美國制定相關政策的人士來說，裏海就像地緣政治黑洞，幾乎不存在」。

柯菲表示，裏海沿岸國對擘劃美國軍事的人士而言，其實分屬不同界線，即美國歐洲司令部負責亞塞拜然與俄國；美國中央司令部負責伊朗、土庫曼與哈薩克；而在外交系統的美國國務院，則由三個不同局處負責亞俄伊土哈，直至俄國二○二二年二月入侵烏克蘭後，裏海的重要性變得愈來愈明顯。

以軍三月空襲伊朗一個海軍指揮中心，根據以軍公布的影片，攻擊地點並非顯著的戰略水道波斯灣，而是數百英里外、長期被忽略的安札利。美國官員指稱，俄國正透過裏海向伊朗運送無人機零組件，協助伊朗重建近來損失的約六成無人機戰力。

俄國也向伊朗供應原本大都經荷莫茲海峽運送的商業物資，包括小麥、玉米、動物飼料與葵花油。伊朗官員說，沿裏海的四座港口正全天候運作，以將不可或缺的食物進口改道至裏海。

協助俄國出口商尋找伊朗買家的機構RusIranExpo負責人夏洛夫估計，今年至今橫跨裏海的貨運噸位可能翻倍；儘管西方國家的制裁使一些大型企業不願經裏海運貨，但荷莫茲海峽被美伊封鎖後，可能反而有助打消這種疑慮。

法國巴黎政治學院學者格拉耶夫斯基說，若哪裡是規避制裁與軍事轉運的理想地點，那就是裏海。

裏海比日本還大，被視為全球最大湖泊。俄伊近廿年來一直規畫建立一條從波羅的海通往印度洋、長七二○○公里的貿易走廊，想藉此繞過西方的監視，包含更新老舊船隊和興建新港口及鐵路。

僅五個沿岸國能進入裏海，美國不能像在波斯灣般能攔檢船舶；往返俄烏間港口的船舶，也常刻意關閉衛星追蹤應答器，以增加監控難度。

不過，有專家提到，俄烏戰爭與美國和以色列對伊朗的戰爭，已耗費俄伊大量資源，且裏海部分水域較淺，也限制大型船舶航行。

尚不清楚俄國究竟透過裏海向伊朗運送多少軍事物資，整體貿易規模也無法取代過去荷莫茲海峽的石油出口量。

美國智庫「華盛頓近東政策研究所」專家博爾什切夫斯卡婭說，俄伊已找到繞過制裁的方法，這正是以色列轟炸安札利的原因。以色列清楚俄國能透過這條規模小但非常重要的貿易路線，向伊朗提供大量協助」。