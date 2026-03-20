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資安圈熱議 遭疑內控失靈

聯合報／ 記者馬瑞璿張宏業／台北報導

數發部旗下資安院是國家級行政法人，肩負國家重要資安防護任務。對於此次資安院三名涉案人員送台北地檢署，數發部資安署發聲明表示，全案已進入司法調查程序，資安署與資安院全力配合檢調單位偵辦，昨天案件曝光後，一度成為資安圈熱議話題。

資安院是國家級行政法人，隸屬數發部，二○二三年掛牌成立，首任董事長唐鳳，核心業務包括關鍵基礎設施資安防護、威脅情報蒐集分析、以及替行政院及所屬機關提供技術支援，被喻為國家級資安專業技術執行單位。此次發生自家人駭侵事件，顯示內控失靈。

科技圈人士表示，資安人員有強大技術能力，雖可越過重重技術限制拿取機敏資料，不過，一般而言，資安人員通常會遵守規範，不會隨意觸碰組織內外的機敏資料，也因此，這次的事件讓外界相當關注。

資安院昨一度表示，「本院謹守偵查不公開的原則，不便對外說明」；但數發部資安署仍選擇在下午做出說明。資安署表示，這起事件是資安院在農曆年前，由內部稽核時主動發現，並主動尋求調查局協助進行偵辦。

資安署指出，本案為資安院內部人員透過技術手段駭入內部電腦系統，取得無權限閱覽的內部文件。涉案人員取得上述文件後，是否將資料外洩給其他外部單位或個人，目前調查局與資安院正全力調查與釐清當中。

數發部 調查局

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