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她打律師另案聲押 找律師全遭拒

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇律師，日前在台中地院更當眾朝律師公會理事長吳中和狠甩巴掌，法警無作為、中院又以新聞稿辯解開脫，燃起全台律師怒火；檢方發現，林女持續在網路揚言殺人，昨天傳喚出庭當庭逮捕，依恐嚇、傷害罪聲請羈押獲准。

林女遭聲押後，法院開羈押庭依法需強制辯護，應有律師在場，但林女成全律師公敵，中律公會昨值班律師拒受委任，中院緊急找公設辯護人到場才開庭。

台中地院三月十七日審理林女恐嚇律師案，林女在法庭外走廊挑釁律師，當眾朝吳中和臉部甩巴掌，驚動所有到庭律師，吳男表明要提告，法警卻站在一旁無作為，承審法官還當庭裁不公開審理，引爆爭議。

中院發新聞稿回應，表示「法警當下無從立即判斷吳理事長是否受傷」辯解，全國律師聯合會要求中院更正，停止以錯誤說明及切割責任，爭議延燒數日，眾多律師怒火痛批中院顢頇，成全台唾棄的法院。

台中律師公會十九日登門台中地院，向院長王漢章、行政庭長反映執業律師遭攻擊，強硬表達對中院新聞稿曲解事實的不滿，雙方談話近兩小時。

台中地檢發現，林女近年數起恐嚇、傷害律師行為，近日又持續在律師、立法委員臉書下方留言，恐嚇要殺人等言論，昨天傳訊林女到案，訊後以有反覆實施之虞聲押，林女聽聞後情緒穩定。

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