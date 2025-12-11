強者簡報洩底 美只要台積

中共若武力犯台，美國是否會出兵？廣受討論，國內也做過不少民調，多數都不看好美國會出兵。紐約時報最新曝光的美國國防部簡報，卻揭露美軍的先進武器會在抵台前被共軍摧毀。

這份「強者簡報」指出，廿年前美國有強大的軍力可捍衛台灣。當時中國大陸飛彈數量相對要少得許多，飛彈航程有限、打擊能力也有限。但如今共軍已擁有高達六百枚極音速武器，是能擊沉美軍最先進航母福特號的新型攻擊武器，難以攔截，所以美軍大批先進武器在接近台灣前，極可能先被摧毀。

美國國防部首次承認美軍對上共軍時可能遭遇的劣勢，防長赫塞斯上月曾提及內部兵推結果稱「我們每次都輸」；但美國戰略國際問題研究所曾於二○二三年公布大陸軍事侵台模擬結果，在廿四種不同情境中，日本、美國、台灣聯手廿二次成功阻止共軍，只有二次失敗情境。

中共若武力犯台，誠如紐約時報所述，美國自覺沒有能力保護台灣，如此還會出兵嗎？美國白宮公布的「國家安全戰略」報告指出，「美國需要強大的軍隊，目的不是挑起戰爭，而是避免未來衝突」，所以積極努力打造世界上最強大的軍隊；最強大、最致命、美國製造的…自由兵工廠。

川普自知無能力與中國正面對決，豈會念茲在茲保護賴總統引以自豪的「台灣民主」？觀察人士預測，川普政府接下來將更強烈要求盟國提高軍費。美國國防部報告也強調盟友必須增加國防支出，並指出「全球資源動員是因應中國軍力擴張所必須」。

川普要的是「讓美國再次偉大」，在美國先進武器的發展能凌駕中國與俄羅斯前，川普的策略就是與中俄達成「史上最大交易」。

川普總統第一任期的國安顧問波頓就警告，川普極有可能為了與北京交易而出賣台灣，即便犧牲了台灣，也會炫耀「取得勝利」；美國紐約時報專欄作家佛里曼也表示，那種可以確信美國總統必支持台灣的日子已一去不復返。

川普要的就是台積電，美國財政部長貝森特提到，全球九成九的先進晶片都在台灣生產，是一種風險，應將產能分散至美國等其他國家；就是意圖把台積電搬到美國，美國就可不必承擔為保護台灣（晶片）而出兵的風險。商務部長盧特尼克更直白說，中國大陸毫不掩飾要奪取台灣，故必須推動美台晶片產能「五五分」；還說唯有美國本土晶片產能充足「才有能力真正保護台灣」。講白了，美國自認無力保台，卻拿中共武力犯台來情勒台灣、鐵了心要台積電移美。