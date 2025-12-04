釣島爭議 視若無睹 綠打算對日割地結盟？

因「台灣有事」言論引爆中日外交風波的日相高市早苗，昨天再次表示，有關一九七二年「日中聯合聲明」記載，中國聲稱台灣是「中國領土不可分的一部分」，日本政府依舊保持理解與尊重的立場，「完全沒有任何改變。」

高市的再次表態，與大陸想要的「撤回錯誤言論」或許仍有些許差距，但顯然意在修復近來岌岌可危的中日關係。近期大陸海警分別於十一月十六日與十二月二日二度進入存在主權爭議的釣魚台領海，從駛入領海到驅離日本漁船，力道一次比一次強烈。顯然，釣魚台已經成為大陸展現對日外交態度與決心的地方。

最近的發展，讓釣魚台再度成為熱門話題。因為都與台灣的動態息息相關，可以套一句流行句型：台灣有事，釣魚台有事。釣魚台已經成為中日、中美、東亞抗衡局勢中最具象徵性的角色。一個僅數平方公里的「蕞爾小島」牽動著區域性、甚至全球性筋脈的事實，也昭然若揭。

很遺憾的是，民進黨政府對發生在我們家門口的爭議，一直視若無睹。為了怕「應和」大陸，不會對中方積極維護釣魚台主權的行動表示支持，這可以理解；但當日本肆無忌憚的驅趕台灣漁民、宣示對釣魚台的主權時，連一句外交辭令表示異議的勇氣都沒有，實在不可思議。民進黨政府是默認釣魚台是日本的嗎？還是別有打算？

我們很怕的一件事很可能發生：以釣魚台做為籌碼，割地結盟，以求日本對民進黨政府尋求脫離中國的支持！

腐敗的滿清政府割地賠款的事，似乎又要在廿一世紀的台灣海峽重演了。當然，更嚴重的事，是日本帝國軍魂已然再生。二次大戰日本侵略造成的慘痛歷史與曾經有過的深切反省，似乎早已被日本人遺忘；民進黨政府別有居心、不願正視這樣的現實，但深受日本侵害的千千萬萬同胞，卻不能不提高警覺，別讓歷史重演。

我們要規勸民進黨政府改弦更張不容易，但是要提醒民進黨政府：若真的準備放棄釣魚台，走上割地結盟的路上，恐怕會是中華民族另一段悲慘故事的開始。