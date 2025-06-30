陸學者：不排除川普與陸達成涉台交易

美中台關係受關注，廈門大學法學院教授魏磊杰昨在觀察者網刊文稱，不排除二度就任美國總統的川普與中國大陸達成一筆涉台地位大交易。

在這篇題為「川普二點○時代是解決台灣問題的最佳時機嗎？」文章提到，由於美中台內政及三邊關係出現重大變化，未來兩岸「和」的機率最大，「戰」的機率可能居中，繼續「拖」下去的「維持現狀」機率最小。因川普關注美國利益，而非意識形態之爭，中美之間透過協商，徹底解決台灣問題的成功機率變得更大。他認為這對中國大陸而言，是百年一見的大機遇。

為求「促和」，文章提出，北京應做好三個維度準備。一是若川普「不打台灣牌」，大陸可繼續採低強度「隔離」策略進行戰略壓迫，甚至極限施壓來「逼談」，也就是給民進黨當局施加更大壓力，告訴川普一個訊號：「想交易要趁早。」具體舉措如加大軍事灰色地帶壓迫、大陸海警貫徹「金門模式」。

二是在外交方面，大陸應繼續更大限度地在更多國際雙邊協議當中，強化「一中原則」論述，且不提「和平」兩字，而使「堅定支持中方為實現國家統一所作的一切努力」成為慣用語。三是從法律層面，面對不觸碰「反分裂國家法」的「柔性台獨」，大陸應化被動為主動，制定更具執行面向的「維護國家統一法」並納入「迫害統派罪」，且能進行缺席判決。

文章稱，雖仍難以預判川普卸任前兩岸統一的可能性，但能夠預期統一的大體情狀在四年後將會愈加清晰，且不可逆的明確態勢將會出現。台海未來不是繼續討論要不要統一，而是需全力聚焦「何時」統一的問題。