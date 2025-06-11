砸6億升級 自然人憑證開戶遭禁 藍轟政府無能

詐騙猖獗，國內多家銀行停止以自然人憑證線上開戶，盼杜絕冒名大量開設假帳戶。國民黨立委葛如鈞昨批評，無辜民眾淪人頭戶，政府卻反要求民眾及銀行關閉功能，無能又卸責；國民黨立委黃健豪也批，政府究竟知不知情？過去花六億元升級自然人憑證，每年還做評鑑，請問錢花到哪、評鑑做心安的嗎？

國民黨立法院黨團昨舉行記者會，指政府數位治理嚴重失能，短短幾天竟發生數位信任連三爆，包括「Google不信賴中華電信和行政院數位憑證」、「六百一十八萬筆保單遭到外洩」，近日又再爆出國內至少十七餘家公民營銀行，同時宣布暫停使用自然人憑證辦理線上開戶驗證。

葛如鈞指出，以自然人憑證開戶，且被列為警示帳戶的比例竟高出其他驗證方式四倍，令人震驚；無辜民眾淪為人頭戶，成詐騙集團洗錢的新工具，而政府應對方式荒腔走板，例如建議民眾關閉iMessage、限制現金轉帳額度，甚至要求銀行直接停止半年未使用帳戶提款或轉帳功能。

葛如鈞質疑，政府無法解決問題，推諉卸責，而是打壓提出問題的在野黨，不僅讓民眾陷入高風險處境，更讓我國的數位信任體系岌岌可危；他還說，國際已有多項創新且兼顧隱私的數位身分驗證技術，像匿名虹膜和護照數位化等，反觀台灣ＡＩ內閣竟帶頭讓便民體驗開倒車。

黃健豪說，金管會這段期間到底知不知情？還是只能靠銀行自救？這已經成為我國數位信任重大疏失，卻不見金管會的作為。

黃健豪指出，數位部要推「電子簽章法」，現在卻發生如此大的資安疑慮；數位部本來要推包含自然人憑證的數位皮夾，他反問，這項計畫還可行嗎？若國人使用數位皮夾，自然人憑證又被詐騙集團盜用光了，那電子簽章法是不是根本是沒用？他最後呼籲「大惡罷若成功，台灣資安就會一場空。」