大家醫計畫 助民眾自我健康管理

人口老化、三高等慢性病患人數愈來愈多，近10年來，慢性病費用占整體健保支出逐年增加，去年占比達49.6%，健保守護國人健康的角色也逐漸改變中，從傳統提供醫療，往前延伸至預治醫學，2024年推出「大家醫計畫」正是以病人為中心的醫療照護模式，協助民眾自我健康管理，從疾病根源因子及改善生活型態，守護國人健康。

三高防治888計畫

為了因應超高齡社會、慢性病患與日俱增的挑戰，賴清德總統提出健康台灣「三高防治888計畫」，預計目標至2030年，共有8成的三高、心腦血管疾病、初期慢性腎臟病病患加入照護網，照護網內的8成病友接受生活習慣諮詢，8成病友的病情獲得控制。

衛福部健保署長陳亮妤表示，截至今年3月統計，達成率分別為61%三高病人納入共照網、52%共照網病人接受生活習慣諮商、62%共照網病人達到三高控制，感謝所有醫療體系，尤其基層診所積極推廣及努力，應可提前達標。

為達到8成的三高、心腦血管疾病等慢性病患加入照護網，進而擴大收案且達到全人照護為目的，健保署2024年推動「大家醫計畫」，包含於西醫基層診所推行「家醫計畫2.0」、地區醫院推行「全人全社區照護計畫」，迄今已獲成效。

收案人數近600萬

「大家醫計畫」前身為2003年「全民健保家庭醫師整合性照護計畫」（家醫計畫），收治對象為高齡、慢性疾病等患者，截至112年共有5590家診所參與，收案人數接近600萬人。

衛福部長石崇良擔任健保署長時，於2024年積極整合了家醫計畫、糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案、代謝症候群防治計畫，推出「大家醫計畫」，透過家庭責任醫師進行慢性病個案健康管理，配合多重慢性病門診整合，安排病人轉診並追蹤治療結果，提升慢性病人照護品質。

陳亮妤指出，這一、兩年來，「大家醫計畫」收案對象愈來愈多，累積至2026年3月，已有321.7萬名慢性病患者參與其中，占比達60%。

「Life is medicine，生活習慣是三高防治的重要基石。」陳亮妤表示，她於健保署副署長任內，邀請專家學者研議「生活型態評估量表」，制訂22題，導入家庭醫師整合性照護計畫、地區醫院全人全社區照護計畫常規執行項目，於2025年8月在健康存摺及家醫大平台上線，在收案照護的300多萬名三高病人中，已有52%接受生活習慣諮商。

陳亮妤強調，這是「身心健康」評估的重要問卷，民眾透過自填量表，自我檢視「營養、壓力、身體活動、危害物質、正向社會連結、睡眠」等6大面向，瞭解自己的整體生活型態分數落在哪個區間，並獲得相關衛教調整建議。

6成患者獲得控制

至於8成病友的病情獲得控制目標，陳亮妤表示，在眾多基層診所醫師的努力下，目前全國三高慢性病患者中，已有62%獲得控制。診所醫師們早已是國人健康守護者，除了正確診斷、給藥，提供正確衛教，另透過手機簡訊、LINE群組提醒用藥及回診，可說是大家醫計畫的重要骨幹，貢獻良多。

陳亮妤表示，健保署持續結合AI技術、健保大數據及學研單位研究量能，精進健康存摺系統功能與使用介面，提升資料搜尋便利性、系統互動性及服務易用性，發展個人化健康管理，提供智慧衛教服務，讓健康存摺成為國人可信賴且便利的數位健康照護平台。