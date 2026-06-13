愛肝達人站／最後一次不要錢，到底怎麼回事？

某雜誌常訪問名人，會請攝影師拍許多美美的照片。因為照片拍得好，許多受訪者事後想要使用，會向雜誌社索取。不過，照片通常不便宜，每次開價都讓人心頭一震。

有一次，又有人來索取照片。秘書照例問老闆：「這次要收多少錢？」老闆說：「不要錢。」秘書以為聽錯了，再問一次。老闆還是說：「不要錢。」接著又補了一句：「最後一次不用錢！」

原來，照片不是要登海報，也不是放履歷，而是要拿去當遺照，供親友追思祭拜。奇怪了，當初明明是受訪時拍的肖像，怎麼沒多久，竟然變成遺像？

俗話說：「天有不測風雲，人有旦夕禍福。」人怎麼會突然走呢？最常見的是意外事件。搭飛機、爬山、車禍、跌倒，各種突如其來的災難，都可能讓人措手不及。昨天還在聊天，今天可能就天人永隔。

除了意外，最常見的就是心血管疾病。有些人高血壓多年卻不就醫，動脈硬化也不以為意，平常看起來好好的，忽然心肌梗塞倒地不起，或腦中風昏迷不醒。這種突然離去，常讓家人毫無準備，也最令人傷痛。

再來，就是癌症。有些癌症若能早期發現，治療效果很好；但拖到末期才就醫，往往治療困難，病人受苦，家屬也跟著煎熬。所以，健康檢查不是怕死的人才做，而是怕來不及的人應該做。

有B肝、C肝、肝硬化的人，要定期追蹤肝臟，才能早期發現肝癌。大腸癌可以做糞便潛血與大腸鏡，乳癌可以做乳房超音波及乳房攝影，肺癌高危險群可以做低劑量電腦斷層。檢查不是找麻煩，而是趁麻煩還小時，把它找出來。

古代人走之前，常會留下遺照。現在也是如此，只是很多人的遺照，是從平常照片裡挑出來的。百元鈔票上的國父遺像，看起來就是面容憔悴，像是肝病末期的病容；千元鈔票上的蔣中正，則眉開眼笑，一看就知道是平常精神好的時候照的「肖像」。

肖像與遺像，有時差別不在照片拍得好不好，而在人還在不在。名人或專家常接受雜誌訪問，拍出來的是肖像；但若人生忽然謝幕，家人臨時找不到合適照片，只好向雜誌社索取，那張肖像就成了遺像。還好，雜誌老闆有良心。最後一次不用錢。這一次不收費，也算功德一件。只是人生很多東西都可以重來，只有遺像，最好永遠不要派上用場。

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