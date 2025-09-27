聽新聞
健康你我他／寫作激盪大腦 學畫畫防失智

聯合報／ 文／吳進財（台南永康）
我會選自己喜愛的圖片，從素描開始畫，過一陣子再進化水彩畫，也是健腦的一帖良藥。圖／吳進財提供
即將邁入古稀之年，視力模糊，體力不如從前，腦力正逐漸退化。我知道這不是「病」，是「老化」的自然現象，更是每個人必經之路。

「兵來將擋，水來土掩」。我並不驚慌，不自亂陣腳，擬定策略修護它。除了生活作息規律、適度運動外，最重要的是，我該如何激盪大腦，使其活化，延緩遲鈍，活出健康的銀髮生涯。

於是我重拾中年時的熱愛，也就是多看書，閱讀他人的作品，多寫作、多投稿。如此一來，就會有事做，頭腦也在動，靈感來時，下筆如神助般，文筆生花、文采飛揚、文字會生動。

我也培養愛唱歌的細胞，唱歌能提升心肺功能，增加氣血流通，讓頭腦清晰，因為要記歌詞，跟音樂融合，對健康有很大的幫助。因此，放鬆心情，開心的唱歌，可以預防「失智」找上門。

現在我還自學畫畫。親友間互傳早安圖很普遍，因此我會選自己喜愛的圖片，從素描開始畫，過一陣子再進化水彩畫，調配色彩，增添鮮艷，這也是健腦的一帖良藥。

人老了，不能一整天沒事做，待在家裡發呆，給電視看，必須找到適合自己個性的喜好，日子也會好過些。

