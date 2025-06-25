健康主題館／預防失智 「吃、動、睡」活化大腦

心臟外科權威林芳郁罹患失智症5年，震驚大眾，他的太太、整形名醫林靜芸透露，林芳郁在某次嚴重摔傷後，就開始出現異常。台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，失智症不是正常老化而是腦部病變的疾病，每個人都可能罹患失智症，這種疾病不挑人，誰都有機會。生活上應掌握「吃、動、睡」活化大腦的原則，可預防失智症上身。

根據權威醫學期刊「刺胳針」研究，失智症有14項可避免或治療的危險因子，其中包括「教育水準」。陳亮宇指出，高學歷的人因為學習及閱讀習慣提升認知，較不易發生認知功能衰退。不過，若是缺乏運動習慣、營養條件、規律生活，只是延緩了失智發作的時間，而非不會得病。

陳亮宇說，醫師是個高風險行業，年輕時要熬夜苦讀、準備各種考試；進了職場要辛苦值班，甚至交際應酬，作息較不規律。而應酬可能酒精過量、油鹽糖超標、高油及高熱量，占用了運動、休息的時間。即使盡量少參與這些活動，但外科手術一刀要站上好幾個小時，各科別的醫師工作壓力也很大。

除了醫師外，其他各行各業的人，如果曾經腦部外傷、腦血管病變、有菸酒習慣、罹患三高、缺乏運動及腦力鍛鍊、患有憂鬱症或睡眠障礙的人，都可能是失智症候選人。陳亮宇強調，充足的睡眠尤為重要，當人體進入深度睡眠期，大腦會分泌特定激素帶走腦內的代謝廢物，包括有害蛋白質。

睡眠足 代謝有害蛋白質

該怎麼預防或延緩失智症？陳亮宇說，應掌握「均衡吃、多運動、睡眠足」原則。飲食方面，可採「麥得飲食」，多吃深綠色蔬菜，例如菠菜、花椰菜、地瓜葉、青花菜、羽衣甘藍等，有抗發炎作用，能延緩神經退化；運動上，每周應累積150分鐘的中等強度身體活動，以維持健康並降低罹患慢性疾病的風險；睡眠要充足，至少要睡6至8小時。

此外，人際社交非常重要，陳亮宇強調，社交孤立及孤獨感的人，容易增加體內一些有害蛋白質的量，可能影響心理及行為健康。一些醫學證據也指出，缺乏人際互動會增加心血管疾病，提高罹患失智症的機率。

失智症高危險群

1.65歲以上長者：年紀是最重要的危險因子，隨著年齡增長，發病率顯著增加。

2.家族病史者：尤其是阿茲海默症，與基因有關，例如ApoE4。

3.三高疾病者：高血壓會損傷血管，影響腦部血液循環；高血脂容易增加動脈硬化風險；高血糖會引起神經組織發炎。

4.睡眠障礙者：長期睡眠品質不佳，易導致大腦中不正常的蛋白質堆積。

5.缺乏社交者：社交孤立和孤獨感影響心理健康，減少對大腦的刺激。

防失智的麥得飲食

「麥得飲食」（MIND Diet）融合了得舒飲食及地中海飲食的特色，可攝取多元營養，有助於改善認知功能。

以原型食物為主、盡量少吃加工食品，包括深綠色蔬菜、全穀類、堅果、魚類、非紅肉的瘦肉、優質油脂等，並且要喝足夠的水，搭配運動和紓壓，更能降低罹病風險。

吃綠色蔬菜可預防失智症上身。圖／123RF

睡眠充足，可預防失智症上身。圖／123RF