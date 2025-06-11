高齡孕婦攀升 國健署：善用產前遺傳檢查 最多補助8千5

晚婚、遲育是現代社會普遍現象，根據內政部人口統計，女性首次生育平均年齡為31.43歲，35歲以上占32.44%。高齡生育愈來愈常見，隨之而來的是併發症風險，國健署呼籲，「適齡生育早規畫」，可善用政府補助的產前遺傳診斷檢查，最多補助8500元。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，自103年起，提高產前遺傳診斷（羊膜穿刺）補助費，從最高2000元提高為5000元，高齡或高風險孕婦應接受產前遺傳診斷檢查。其檢查目的為及早發現胎兒的異常，預測胎兒健康情形，檢查的正確率高於99%。

林真夙指出，政府目前補助每位孕婦14次產前檢查外，另針對34歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，提供產前遺傳診斷（羊膜穿刺）費用。

林真夙說，每案最高5000元補助，若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另額外再補助採檢費用3500元，每案補助最高8500元。將由產檢醫院直接協助孕婦申請和扣除補助費用，孕婦無須額外申請。符合產前遺傳檢查補助條件的民眾，可多加利用，減少許多不必要的遺憾及負擔。

依美國婦產科學會（ACOG）資料指出，高齡孕婦與年輕孕婦相比，其妊娠併發症與胎兒異常風險顯著升高。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，高齡孕婦較易出現妊娠高血壓、子癇前症、難產等風險，而新生兒低出生體重、早產或染色體異常、其他先天缺陷的機率也會提升。

黃建霈呼籲，有些疾病在照超音波時，不一定會發現，超音波無法取代羊膜穿刺檢查，如果是高齡孕婦、有家族史的高危險群，可藉由產前遺傳診斷有無唐氏症或其他染色體異常，確保媽媽及寶寶的健康。