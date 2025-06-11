健康主題館／澱粉吃太多 蛋白質不足 素食者小心脂肪肝

相較於大魚大肉，可別以為素食比較不油、飲食清淡健康 ，小心吃素的人也會罹患脂肪肝！素食者可能會不知不覺的吃進太多澱粉，加上蛋白質的攝取不足，恐會引發脂肪肝上身。

愈來愈多人為了健康、環保開始吃素，有民眾覺得吃素比較不油膩，身體較輕盈零負擔。不過，許多吃素的人做腹部超音波檢查時，竟然發現有脂肪肝。

不少民眾納悶：「脂肪肝不就是吃太油、體型肥胖才會引起，為何吃素或身型正常的人也有脂肪肝？」其實，吃素與否並不是引發脂肪肝的關鍵，素食者若是攝取過多的油脂與澱粉，一樣會造成脂肪肝問題。

素食者 應多補充豆類製品

「脂肪肝的成因，跟飲食及運動有關，並非僅受到葷素飲食影響」。茹素者必須均衡飲食，尤其飲食選擇對肝臟健康有重要影響。建議素食者平時應多攝取蛋白質，例如適量補充豆類製品，像是豆漿、毛豆、黑豆、黃豆等。

另外，適量補充蛋白、牛奶等食物，維持蛋奶素飲食也能達到蛋白質每日建議攝取量。如果日常飲食難以攝取到足夠的蛋白質，則可以選用營養品來加強補充。

成人每天至少需7份蛋白質

根據衛生福利部國民健康署建議，成人每天建議攝取每公斤體重1.1公克的蛋白質，年長者的蛋白質攝取量應更多，運動族群每天建議攝取1.2至2公克的蛋白質。原則上，每人每天至少需攝取7份蛋白質（每份約7公克）。

舉例1.5顆蛋白相當於1份蛋白質，超商販售的豆漿約是2份蛋白質，建議民眾可互相搭配，較易達到蛋白質建議攝取量。不妨可參考「增肌減脂一周蛋白質攝取菜單」（如附表），適當的攝取蛋白質。

避免過多調味 遠離脂肪肝

如何遠離脂肪肝威脅？民眾應多攝取原型食物，並使用新鮮食材烹飪，避免用過多的人工添加調味料，才不會攝取過多的糖、油下肚，轉換成三酸甘油脂堆積於肝臟，進而容易形成脂肪肝。

由於脂肪肝無法經由一般抽血檢查發現，必須透過腹部超音波檢查確認。肝病防治學術基金會在每年七月「世界肝炎日」前後期間，會串連全台醫療院所舉辦「今年超了沒？」活動，針對40歲以上民眾提供免費腹部超音波檢查，鼓勵民眾關心自己跟家人的肝臟健康。