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健康主題館／澱粉吃太多 蛋白質不足 素食者小心脂肪肝

聯合報／ 粘曉菁╱肝病防治學術基金會執行長、台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師
素食者澱粉勿吃太多，避免脂肪肝上身，應多攝取蛋白質，補充豆類製品以及蛋白、牛奶等食物。圖╱123RF
素食者澱粉勿吃太多，避免脂肪肝上身，應多攝取蛋白質，補充豆類製品以及蛋白、牛奶等食物。圖╱123RF

相較於大魚大肉，可別以為素食比較不油、飲食清淡健康 ，小心吃素的人也會罹患脂肪肝素食者可能會不知不覺的吃進太多澱粉，加上蛋白質的攝取不足，恐會引發脂肪肝上身。

愈來愈多人為了健康、環保開始吃素，有民眾覺得吃素比較不油膩，身體較輕盈零負擔。不過，許多吃素的人做腹部超音波檢查時，竟然發現有脂肪肝。

不少民眾納悶：「脂肪肝不就是吃太油、體型肥胖才會引起，為何吃素或身型正常的人也有脂肪肝？」其實，吃素與否並不是引發脂肪肝的關鍵，素食者若是攝取過多的油脂與澱粉，一樣會造成脂肪肝問題。

素食者 應多補充豆類製品

「脂肪肝的成因，跟飲食及運動有關，並非僅受到葷素飲食影響」。茹素者必須均衡飲食，尤其飲食選擇對肝臟健康有重要影響。建議素食者平時應多攝取蛋白質，例如適量補充豆類製品，像是豆漿、毛豆、黑豆、黃豆等。

另外，適量補充蛋白、牛奶等食物，維持蛋奶素飲食也能達到蛋白質每日建議攝取量。如果日常飲食難以攝取到足夠的蛋白質，則可以選用營養品來加強補充。

成人每天至少需7份蛋白質

根據衛生福利部國民健康署建議，成人每天建議攝取每公斤體重1.1公克的蛋白質，年長者的蛋白質攝取量應更多，運動族群每天建議攝取1.2至2公克的蛋白質。原則上，每人每天至少需攝取7份蛋白質（每份約7公克）。

舉例1.5顆蛋白相當於1份蛋白質，超商販售的豆漿約是2份蛋白質，建議民眾可互相搭配，較易達到蛋白質建議攝取量。不妨可參考「增肌減脂一周蛋白質攝取菜單」（如附表），適當的攝取蛋白質。

避免過多調味 遠離脂肪肝

如何遠離脂肪肝威脅？民眾應多攝取原型食物，並使用新鮮食材烹飪，避免用過多的人工添加調味料，才不會攝取過多的糖、油下肚，轉換成三酸甘油脂堆積於肝臟，進而容易形成脂肪肝。

由於脂肪肝無法經由一般抽血檢查發現，必須透過腹部超音波檢查確認。肝病防治學術基金會在每年七月「世界肝炎日」前後期間，會串連全台醫療院所舉辦「今年超了沒？」活動，針對40歲以上民眾提供免費腹部超音波檢查，鼓勵民眾關心自己跟家人的肝臟健康。

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