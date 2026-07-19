台中高美濕地美堤街 拆掉電桿告別「蜘蛛網」

被國際譽為「一生必遊之地」的台中高美濕地，過去常有遊客反映「美堤街」電線桿林立，拍攝絕美夕陽時，大殺風景。經民代積極爭取，十六支電桿已全數拆除，重現純淨海岸線，讓前來朝聖的遊客大讚：「拍照終於不用再閃電桿了」。

正值暑假旅遊旺季，加上「清水走走藝術季」即日起至八月二日在高美濕地熱鬧登場，高美濕地吸引大批朝聖人潮。很多民眾發現，過去礙眼的天際線「剪刀手」沒了，美堤街也變得清爽許多。

台中市副議長顏莉敏指出，在地方爭取下，台電動用一千八百萬元辦理美堤街電線地下化工程，近日完工，下地總長度約七百卅公尺，共拆除了十六支電桿及繁雜電線，讓原本交錯雜亂的線路獲得徹底整理，不僅街道的天際線回復清爽、視野大開，也同步改善了人行空間，加上沿線綠美化景觀，帶給遊客更舒適的漫步體驗。

高美里長洪曜南表示，這條海線最珍貴、最具代表性的黃金海岸線，卻因電桿及雜亂的電線，讓美景大打折扣，感謝副議長顏莉敏及立委楊瓊瓔向中央爭取補助，才讓這項斥資千萬的「美景升級計畫」，得以在暑假人潮前，順利完成。