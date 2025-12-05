竹市微電車肇事增 桃園違規多

微型電動二輪車因年滿14歲即可騎乘且無需駕照，成為不少學生、外籍移工主要代步工具，但據統計，竹市近年微電車事故與受傷人數有增加趨勢，以學生族群為主；桃園雖整體事故數減少，但違停、超速、無牌上路等違規樣態仍多。民代呼籲加強取締與宣導，提升用路安全。

依據交通部道安總動員統計，桃竹竹苗4縣市今年1至8月微電車事故922件，造成3死802傷。竹市警方進一步分析近3年數據，竹市微電車事故分別為2023年177件、2024年178件，今年截至11月30日173件，今年1至10月份受傷人數較前3年平均值增加23人，明顯增加。

警方指出，竹市微電車主要肇因是左轉彎未依規定及未保持行車安全間隔，肇事年齡層主要集中在16歲至20歲之間，顯示學生族群使用微電車的交通安全問題，未來將持續嚴格取締與用路宣導。

由於微型電動二輪車體積輕巧，年滿14歲即可騎乘，無須考取駕照，吸引不少學生族群騎乘。桃園市議員孫韻璇說，雖然微電車已有掛牌管理，但改裝飆速問題仍在，尤其未成年學生未受過駕駛訓練，對於道路規範與標線不熟悉，曾在路上看過國中生違規雙載，是馬路上的隱性危險。

「開放微電車不是不行，但需要加強宣導與法規管理。」孫韻璇也提到，接獲不少家長反映，認為孩子騎乘微電車有危險，因為不需考取駕照就能上路，希望市府向中央反映健全相關法規。

桃園市警察局交通警察大隊指出，桃園市近3年微型電動二輪車事故死傷人數，2023年986人、2024年1046人；另今年1至8月共567人，較去年同期減少91人，下降13.8%。

不過，桃園市今年1至11月取締微電車違規6030件，不依規定停放3612件最多，其次為未依規定領用牌照上路418件、路口不依號誌指示行駛328件、被查獲行駛時速超過25公里者290件。

桃園市交通局長張新福說，微型電動二輪車與一般機車外觀相似，還有改裝、飆速等違規情形，雖然已有強制掛牌管理，但只需要審驗登記掛牌，不用考取駕照就能騎乘，他認為「要讓數據說話」，若肇事型態增加，中央應研議加強修法管理。