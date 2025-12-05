聽新聞
生態悲歌 山羌嘴套寶特瓶慘死

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣頭屋、獅潭交界的路邊排水溝，前天發現有山羌「嘴套寶特瓶」慘死，引發生態界關注。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭屋、獅潭交界的路邊排水溝，前天發現有山羌「嘴套寶特瓶」慘死，引發生態界關注。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭屋、獅潭交界的縣道126線道路旁排水溝，前天有民眾發現一隻山羌「嘴套寶特瓶」，縣府據報趕往救援，山羌疑因緊迫已倒臥慘死。動保人士難以置信，批亂丟寶特瓶害死山羌。縣府農業處推測，可能有人亂丟，或為餵食動物，切開寶特瓶裝水或食物，意外害山羌送命。

社群平台前天網友發文求助，在126線27公里、介於頭屋和獅潭交界處的排水溝，一隻山羌遭半截寶特瓶套住嘴巴，驚慌四處逃竄，呼籲有人能協助脫困。農業處林務自然保育科接獲通報，昨趕往救援，但山羌已倒臥排水溝內死亡多時。

動保人士認為，山羌遭「瓶殺」現場周邊少有住家，應不是人為故意「套嘴」，懷疑是路過民眾任意丟棄寶特瓶，或為餵食動物而放置，山羌為喝瓶底的積水，不慎遭寶特瓶套住，又無法掙脫致死。

農業處表示，以前未發生過類似「瓶殺」案例，該寶特瓶為2公升容量，死亡山羌口鼻雖被套住，但仍有縫隙，研判不是被悶死，而是山羌生性膽小，一時甩不開、太恐慌，過於緊迫超過身體負荷，到處亂撞而斃命。

農業處呼籲，保持好自然環境，不要亂丟廢棄物，隨手一丟寶特瓶，可能害死一隻野生動物，民眾如果發現類似狀況，可撥打「1999」通報；近期苗栗山區發現多隻死亡野生鼬獾送驗後呈狂犬病陽性反應，民眾進出山區時應避免接觸野生動物，也不要隨處餵食遊蕩動物。

