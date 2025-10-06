六都施政大體檢／新聞眼 長照美好藍圖 別成空中樓閣

台北市早已邁入超高齡社會，市長蔣萬安祭出的「長照三箭」看似對症下藥，但床位周轉不易，首都居住又大不易，也讓照護人力成現實缺口，蔣萬安須調整施政腳步，才不會讓美好藍圖成了空中樓閣。

長照三箭最受關注的是聯醫500張長照床，不分黨派議員屢屢質疑人力不足問題，北市聯醫也自知「有多少人就開多少床」，即便多元訓練人才，但首都高昂物價，陷入人才培養好又流失到其他縣市困境。

留住人才成了重中之重，市府應為年輕照護人才保留社宅戶數，且現況照服員、居服員多為年齡偏高者，開發二度就業的人力市場絕對是選項，衛政、社福可與勞工單位協調，多元招募生力軍。

以北市聯醫經營的信義廣慈住宿長照機構為例，提供住院治療後、返家前的照護服務，盼解決長期照護床位不足問題。然而，日照中心、住宿式機構與居家服務三者沒有串聯，缺乏「循環返家」計畫，唯有整合，才能提高住宿式機構周轉率，把床位留給真正需要的人。

另外，蔣市府補助長者建置遠距通報救援設備，卻淪為叫救護車功能，而非長輩最需要的生活協助，甚至許多人因不想被監控，拆機大有人在。

日本居家服務單位配備緊急救援系統，有24小時居家服務可求援，例如臥床無法移動的長輩請求撿起掉落的遙控器、跌倒長輩有人扶他起身上廁所等生活協助；新加坡甚至考量到情感面，以實質補助或貸款鼓勵兒孫輩就近買房住，照顧長者生活起居，不一定要入住機構。

「長照三箭」不該射向單點，應該擴及線、面，也要借鑑他國經驗來精進施政，蔣市府的安老支持網絡才能更全面。