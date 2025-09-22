監控落石助預警 苗62線2年測到148次

偏鄉山區落石頻仍，苗栗縣政府針對苗62線設置2處邊坡安全即時監控系統，2年來共偵測到148次大、小落石事件，協助預警；桃園台7線也由公路局北區養護工程分局在雪霧鬧、大曼路段設置邊坡監控站，嚴防大規模坍方災害。

苗縣府2023年11月起在苗62線2.1公里、6.2公里處建置邊坡安全即時監控系統，一旦落石掉落在辨識範圍內5秒，即可偵測掌握。不過，今年2月曾發生監控設備被落石砸壞，緊急搶修。

今年5月21日苗62線發生大規模落石，大、小石頭散落2.1公里至2.3公里，最大的落石重達數十公噸、有如小貨車般大，讓人怵目驚心，事件波及2輛轎車、1輛機車，造成3人受傷。

縣府委託調查高風險評估及歷年災害頻率，苗62線有4個路段屬高風險，5K+660公尺至6K+900公尺是其中災害頻率最高的路段，分析路寬僅5至7公尺，左臨汶水溪，右側山壁陡峭為砂岩層，平均坡高達140公尺、坡度達60度，大雨或強震後常有大量落石掉落，易生嚴重災害。

公路局北區養護工程分局統計，台7線桃園復興路段去年來發生較大規模坍方、零星落石超過10多起，幸未傳出人車傷亡事故，其中發生較大規模坍方落石意外至少6起。尤其今年8月來，台7線29.4公里、33公里相繼發生3次邊坡巨石裸露、落石大坍方，交通中斷搶修。

北區養護工程分局表示，為嚴防台7線落石坍方，在31.5公里雪霧鬧段及49.5公里大曼段邊坡設置監測站，隨時監控邊坡落石預警，並優先在32至33公里榮華段及49.5公里大曼段進行定期巡查、空拍關注邊坡狀況，維護用路人行車安全。