聽新聞
0:00 / 0:00

高雄斑馬線盡頭是圍牆 居民傻眼

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄三民區鐵道三街與嫩江街口設有按鈕式紅綠燈，民眾按燈走斑馬線到盡頭，竟會撞上花圃草叢與高雄中學後門圍牆。記者王勇超／攝影
高雄三民區鐵道三街與嫩江街口設有按鈕式紅綠燈，民眾按燈走斑馬線到盡頭，竟會撞上花圃草叢與高雄中學後門圍牆。記者王勇超／攝影

高雄鐵道三街與嫩江街口一處搭配按鈕式紅綠燈的斑馬線，走到路底竟是草叢與高雄中學後門圍牆，市民諷不是給人走的，是畫給人看的，議員批市府把資源浪費在走不通的斑馬線，交通局表示，將視人車流量及環境條件檢討是否調整、取消。

交通局解釋，2021年推動綠園道工程，考量上下學時段人車流動量大，設置觸控式號誌與斑馬線，提升通行安全。但目前會再實地勘查，決定是否調整或撤除。

記者直擊發現，緊鄰雄中後側的鐵道三街，沿線規畫自行車道與人行步道。但有民眾反映，自綠廊穿越嫩江街走斑馬線到底，竟是雄中後門圍牆與花圃植栽！一名婦人說，斑馬線畫得漂漂亮亮，走到對面卻沒有出路「很不合理」。居民也說，斑馬線走到底無法穿越校園或連接其他道路，形同虛設。

市議員張博洋說，他多次呼籲市府在危險路口施作按鈕式紅綠燈，交通局都推託沒預算、不然就說「要排隊排很久」，結果錢竟浪費在這種不需要的地方；之前科工館南館也曾有走不通的斑馬線，市府接獲陳情後才改掉。交通局強調並未「推託預算」，近兩年積極爭取中央補助，已在學校周邊新設26處按鈕式紅綠燈，列為行人安全標準配備。

人行道 紅綠燈 高雄市

延伸閱讀

高雄往返鳳山燕巢公車取消寒暑假首班車 引發眾怒

台61線南延高雄 地方盼採高架串聯國道10號高速公路

高雄市長初選「選邊站」菊系議員率先表態挺賴瑞隆

高雄斑馬線奇景！ 走到底竟是花圃 挨批「錢浪費在不需要的地方」

發生死亡車禍…台南永康1路段左轉專用道惹議 交通局：盡速取消

高雄2少女過無號誌斑馬線遭機車撞傷 網揪關鍵肇因

相關新聞

台南小巨蛋、商四招商 議員憂東區變「拼裝車」籲串聯車站

台南鐵路地下化後，東區新增南台南車站，將成新精華區，市府推動「運動藝文休閒園區（小巨蛋）」、「東區商四」兩大招商案攸關整...

高雄斑馬線盡頭是圍牆 居民傻眼

高雄鐵道三街與嫩江街口一處搭配按鈕式紅綠燈的斑馬線，走到路底竟是草叢與高雄中學後門圍牆，市民諷不是給人走的，是畫給人看的...

高雄大學特定區破2萬人口 楠梓居民促設國中

台積電陸續在楠梓設廠，外來人口流向左營、楠梓等區，其中高雄大學特定區人口破2萬，但沒有國中，300名國小畢業生需跨區就讀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。