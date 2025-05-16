高雄斑馬線盡頭是圍牆 居民傻眼

高雄鐵道三街與嫩江街口一處搭配按鈕式紅綠燈的斑馬線，走到路底竟是草叢與高雄中學後門圍牆，市民諷不是給人走的，是畫給人看的，議員批市府把資源浪費在走不通的斑馬線，交通局表示，將視人車流量及環境條件檢討是否調整、取消。

交通局解釋，2021年推動綠園道工程，考量上下學時段人車流動量大，設置觸控式號誌與斑馬線，提升通行安全。但目前會再實地勘查，決定是否調整或撤除。

記者直擊發現，緊鄰雄中後側的鐵道三街，沿線規畫自行車道與人行步道。但有民眾反映，自綠廊穿越嫩江街走斑馬線到底，竟是雄中後門圍牆與花圃植栽！一名婦人說，斑馬線畫得漂漂亮亮，走到對面卻沒有出路「很不合理」。居民也說，斑馬線走到底無法穿越校園或連接其他道路，形同虛設。

市議員張博洋說，他多次呼籲市府在危險路口施作按鈕式紅綠燈，交通局都推託沒預算、不然就說「要排隊排很久」，結果錢竟浪費在這種不需要的地方；之前科工館南館也曾有走不通的斑馬線，市府接獲陳情後才改掉。交通局強調並未「推託預算」，近兩年積極爭取中央補助，已在學校周邊新設26處按鈕式紅綠燈，列為行人安全標準配備。