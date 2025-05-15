台南亞太棒球場2.5萬座位挨批缺失多 市府：逐步改善

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場觀眾席2萬5千個，號稱全國最大戶外棒球場，年初完工後辦過交流賽，議員昨質詢指有觀眾席橫向走動困難、階梯無防滑條、螢幕太小等多項缺失，也應爭取職棒球團進駐，把握棒球熱潮推動城市行銷。

南市體育局表示，2月舉辦韓國職棒NC恐龍隊交流賽，也藉此機會開放部分區域供民眾體驗，同步蒐集改善意見，已完成多項改善，其餘涉及原設計部分，將綜合各界意見、逐步評估更臻完善。

市議員李宗霖說，民眾提供多項主球場改善建議，場內階梯無配置防滑條、球場周邊無清楚的停車場或市區路牌標示、現場網路訊號收訊不良、本壘後方座位區第一排前方無走道，而最大問題是「座椅設置」，「縱向」移動方便，但要「橫向」走動時則很麻煩，「滿場時如何安全疏散，是不能忽視的重要課題」，千萬不要因為座位數最大，影響觀賽的安全。

市議員蔡筱薇指出，球迷反映主球場規畫與設施存在不少缺失，動線不佳是因觀眾席僅設縱向走道，缺乏橫向通道，以及場內大螢幕尺寸偏小，使資訊顯示不清，另本壘後方的防護網高度也不足，諸多缺失須改善。

體育局長陳良乾答詢說，初驗的缺失陸續改善，包括觀眾席階梯做防滑條、本壘後方座位區第一排前方無走道已請廠商拆掉部分椅子移到外野，指示牌則請交通局協助處理，至於現場網路訊號，後續會與業者接洽。

另外，球迷期待以南市立棒球場為主場的中職統一7-ELEVEn獅隊能進駐亞太棒訓中心，但先前委外招標未見統一獅球團投標；蔡筱薇提到，建議市府與統一獅球團合作，採雙主場運作模式，在市立棒球場與亞太棒訓中心間採取彈性安排，提供球迷更優質的觀賽體驗。

陳良乾表示，主球場的改善工程已完成，待中職聯盟認證結果出爐，未來包括統一獅、中信兄弟、台鋼雄鷹等職棒球隊若對場地滿意，也有機會申請將該地作為主場，「沒有排除任何可能」，歡迎所有潛在廠商或團隊來經營或租借，爭取全體市民最大利益。