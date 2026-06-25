兵源短缺…免役體位修嚴 役男急複檢保資格

國軍近年兵源短缺且閃兵事件頻傳，政府去年預告兵役體位區分標準修正草案，大幅縮減免役適用範圍，性病、癌症患者和跨性別者未來恐要入伍，智商也下修到七十，施行時間因各方反彈延宕。

內政部昨天表示，經廣納各界意見，維持性心理特定狀況經診斷一年以上確定者免役。

國防部擬修法加嚴體位區分標準，卻在基層與醫界引發反彈。地方政府與軍方私下擔憂，新制看似在數字上補足兵力，實際上卻將更多身心狀況存在疑慮的役男送入營區，不僅可用之兵並未增加，部隊管理難度還飆升，恐讓軍隊淪為「新兵保母」。部分免役者因擔心趕在新制上路前搶先複檢，希望先取得免役證明，避免衝擊生涯規畫。

其中，政府原擬將跨性別者由「免役」改成替代役，引發民團質疑，也有退伍軍官直言，跨性別役男若要過團體生活，隱私將難以保障，必然帶來管理困難。內政部昨天表示，若維持性心理特定狀況經診斷一年以上確定者維持免疫。

盡管新版兵役免役體位區分標準仍未上路，但新北民政局發現，今年一至五月，新北市有一九六件複檢案，許多曾動過心臟等重大手術、離當兵時間還久的大學生趕著取得複檢免役資格，就是考量新制上路後，可能會被要求服役。一名兵役業務承辦人表示，可預見未來部隊管理、服役單位面臨的挑戰勢必增加，許多役男及家屬憂慮不已。

「役男身心狀況百百種，服役單位能否接得住才是重點。」第一線兵役承辦人無奈透露，中央召開說明會時，得知智商線下修與重症穩定者須服役，各單位早就「挫咧等」，擔心無法處理。

多位民代都質疑國防部為了應付兵源不足，硬將不能、不用當兵的年輕人拉進軍隊，「軍人講究一個口令一個動作，讓認知有疑慮的人入伍，只會衍生更多管教問題」。

不過，也有退伍軍官表示，台灣免役體位占比遠高於南韓和新加坡，讓一些人意圖變更體位「閃兵」，他贊成修嚴。