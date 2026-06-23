在美智庫談話 鄭麗文：川普百分百知道

國民黨主席鄭麗文結束訪美行，昨天受訪表示，台灣可成和平締造者，不只不做麻煩製造者，也不會被動變成大國博弈的籌碼，而美國角色至關重要；她也透露，自己在美國智庫的訊息，有傳達給美國總統川普，「我可以百分之百確定川普知道」。

鄭麗文昨接受專訪。談及訪美成果，鄭麗文表示，她知道美國累積超過十年對中國敵視，但美國可以扮演更關鍵的角色，川普若在他剩下的任期中締造東亞的和平繁榮，他不但是美國最偉大的總統，會是這個世紀最偉大的領袖。

鄭麗文提到，她在紐約智庫「亞洲協會（Asia Society）」座談，對方問她「你覺得川普總統有什麼可以跟你學習的？」她說「學習」不敢當，但是她有訊息要傳達給川普，「我在Asia Society的這一番談話，我可以百分之百確定川普總統知道」。