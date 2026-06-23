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今年起教召 統一為14天

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

立院外交及國防委員會將於廿四、廿五日進行「教育召集制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」專案報告。國防部送抵立院的書面報告指出，今年起所有教召統一為十四天，並採「原兵歸原位」選充作法，動員人力專長相符率可達百分之九十三，使後備軍人形成固定編組，並藉實戰化訓練維持戰技，快速恢復戰力。

國防部於二○二二年起試辦，將原本五至七天教召延長為十四天，當時為表公平，參訓十四天者列為參加兩次教召。如今調整為十四天列計一次。

兵役法施行法第廿七條規定，教召於退伍後八年內實施，以四次為限、每次不超過廿天，但國防部得視軍事需要酌增年限、次數及時間。國防部於二○二一年公告，軍官與士官的教召編管年限增至退伍後十二年內，士兵仍維持八年。後備軍人在編管年限內，且教育召集次數未滿四次者，均納入年度教育召集訓練；超過教召編管年限的後備軍人，依軍事需要納戰時動員召集對象，平時不實施教育召集，動員令發布時仍應依令報到。

軍人 教召 國防部

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