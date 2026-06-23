今年起教召 統一為14天

國民黨主席鄭麗文結束訪美行，昨天受訪表示，台灣可成和平締造者，不只不做麻煩製造者，也不會被動變成大國博弈的籌碼，而美國角色至關重要；她也透露，自己在美國智庫的訊息，有傳達給美國總統川普，「我可以百分之百確定川普知道」。

2026-06-23 00:00