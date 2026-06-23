聽新聞
0:00 / 0:00

三管齊下 蔡其昌：補足1.25兆國防預算

聯合報／ 記者黃婉婷劉懿萱林銘翰陳柄亦鄭媁／台北報導

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，民進黨立院黨團總召蔡其昌昨天指出，盼朝野合力推動，政府將透過年度預算、特別條例及追加預算三管齊下，補足國防預算。他說，國民黨刪除無人機預算，傷害台美關係和中小企業，如今立法院長韓國瑜訪美，可當面表達國民黨對無人機的態度。

立法院五月三讀通過七八○○億元軍購特別條例，排除無人載具等項目，與行政院原提的一點二五兆元版本相差近五千億餘元；行政院會十八日通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規畫以二一○○億元經費規模，自今年八月至二○三一年底，逐年籌購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇約廿一萬架。

蔡其昌昨接受廣播專訪時稱，在不會排擠其他預算下，透過明年度總預算、特別條例及追加預算，目標分段拚完一點二五兆元的預算；他強調，發展無人機、無人艇不只是安全議題，也是經濟、產業議題。

藍白重申支持國防自主，但相關經費應回歸年度預算，讓立院檢視經費用途。國民黨立委羅智強表示，不能接受無人機再成「綠友友」發財工具；民眾黨立委陳昭姿指出，今年國防預算將近一兆元，而特別預算沒有上限，「一般不會接受這樣的做法，我們主張編入年度預算，而不是神來一筆的特別預算」。

針對行政院拍板通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨主席鄭麗文日前透露，美國專家建議國民黨自提版本，她會和智庫研擬提黨版的可行性。鄭麗文昨表示，國民黨會討論一下有沒有自己的版本，但不一定是特別條例。

鄭麗文昨接受網路專訪指出，國民黨一直以來的立場都是支持國防自主、支持無人機產業，也有台中立委想爭取無人機產業到台中，「國民黨從沒改變」；但民進黨的合作廠商問題一大堆，中間可能有很多違反財政紀律、立法原則、貪腐弊案等，「吃相難看」。

鄭麗文說，國防自主政策很重要，國民黨又不希望一直無限拖延下去，只好「雞婆」；年度預算裡本來就有國防自主相關預算，是不是應該回歸正常年度預算，而非透過特別預算來處理，未來除了與黨團討論，也會與專家嚴肅討論相關可能性。

國防預算 蔡其昌 韓國瑜

延伸閱讀

民進黨團呼籲在野 速通過無人機預算

美國智庫倡和平 鄭麗文：我百分百確認訊息有傳達給川普知道

逾192億元 部會狂編無人機預算

新聞眼／無人載具特別條例 國家隊陰影再現

無人機國家隊 莫蹈綠能覆轍

鄭麗文擬推黨版無人機條例 蔣萬安：我一定全力支持

相關新聞

失言道歉 梁文傑買1千支鳳梨釋迦冰謝罪

陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」，引發各界批評。梁文傑昨坦言，自己語言表達失誤，正確來說是吃得很少，並為傷害農民的心表達歉意，承諾買一千支鳳梨釋迦冰棒謝罪。但民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩當場吐槽「說吃得少也沒有比較舒服」，並虧他少去一次酒店就可以買很多鳳梨釋迦。

饒慶鈴大啖鳳梨釋迦 盧秀燕分享三吃法

陸委會副主委梁文傑指「鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃」引發爭議。台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華昨天與多名議員、農民舉辦「吃釋迦挺農民」品嘗會，大啖冷凍鳳梨釋迦，以具體行動挺農民。

三管齊下 蔡其昌：補足1.25兆國防預算

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，民進黨立院黨團總召蔡其昌昨天指出，盼朝野合力推動，政府將透過年度預算、特別條例及追加預算三管齊下，補足國防預算。他說，國民黨刪除無人機預算，傷害台美關係和中小企業，如今立法院長韓國瑜訪美，可當面表達國民黨對無人機的態度。

廢監院？綠白互嗆先提修憲案

台北市長蔣萬安與民眾黨近日喊話修憲廢除監院。民進黨立院黨團總召蔡其昌昨接受專訪，指民進黨過去到現在都主張廢除考試院與監察院，期待藍白這次一起支持，廢除考監院，拜託民眾黨趕快跟國民黨團總召傅崐萁討論，「如果藍白不修憲，那就審查（監委被提名人人事案）；若要修憲，民進黨全力支持」。

今年起教召 統一為14天

立院外交及國防委員會將於廿四、廿五日進行「教育召集制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」專案報告。國防部送抵立院的書面報告指出，今年起所有教召統一為十四天，並採「原兵歸原位」選充作法，動員人力專長相符率可達百分之九十三，使後備軍人形成固定編組，並藉實戰化訓練維持戰技，快速恢復戰力。

在美智庫談話 鄭麗文：川普百分百知道

國民黨主席鄭麗文結束訪美行，昨天受訪表示，台灣可成和平締造者，不只不做麻煩製造者，也不會被動變成大國博弈的籌碼，而美國角色至關重要；她也透露，自己在美國智庫的訊息，有傳達給美國總統川普，「我可以百分之百確定川普知道」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。