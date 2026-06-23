三管齊下 蔡其昌：補足1.25兆國防預算

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，民進黨立院黨團總召蔡其昌昨天指出，盼朝野合力推動，政府將透過年度預算、特別條例及追加預算三管齊下，補足國防預算。他說，國民黨刪除無人機預算，傷害台美關係和中小企業，如今立法院長韓國瑜訪美，可當面表達國民黨對無人機的態度。

立法院五月三讀通過七八○○億元軍購特別條例，排除無人載具等項目，與行政院原提的一點二五兆元版本相差近五千億餘元；行政院會十八日通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規畫以二一○○億元經費規模，自今年八月至二○三一年底，逐年籌購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇約廿一萬架。

蔡其昌昨接受廣播專訪時稱，在不會排擠其他預算下，透過明年度總預算、特別條例及追加預算，目標分段拚完一點二五兆元的預算；他強調，發展無人機、無人艇不只是安全議題，也是經濟、產業議題。

藍白重申支持國防自主，但相關經費應回歸年度預算，讓立院檢視經費用途。國民黨立委羅智強表示，不能接受無人機再成「綠友友」發財工具；民眾黨立委陳昭姿指出，今年國防預算將近一兆元，而特別預算沒有上限，「一般不會接受這樣的做法，我們主張編入年度預算，而不是神來一筆的特別預算」。

針對行政院拍板通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨主席鄭麗文日前透露，美國專家建議國民黨自提版本，她會和智庫研擬提黨版的可行性。鄭麗文昨表示，國民黨會討論一下有沒有自己的版本，但不一定是特別條例。

鄭麗文昨接受網路專訪指出，國民黨一直以來的立場都是支持國防自主、支持無人機產業，也有台中立委想爭取無人機產業到台中，「國民黨從沒改變」；但民進黨的合作廠商問題一大堆，中間可能有很多違反財政紀律、立法原則、貪腐弊案等，「吃相難看」。

鄭麗文說，國防自主政策很重要，國民黨又不希望一直無限拖延下去，只好「雞婆」；年度預算裡本來就有國防自主相關預算，是不是應該回歸正常年度預算，而非透過特別預算來處理，未來除了與黨團討論，也會與專家嚴肅討論相關可能性。