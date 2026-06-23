饒慶鈴大啖鳳梨釋迦 盧秀燕分享三吃法

陸委會副主委梁文傑指「鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃」引發爭議。台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華昨天與多名議員、農民舉辦「吃釋迦挺農民」品嘗會，大啖冷凍鳳梨釋迦，以具體行動挺農民。

雲林縣長張麗善聲援饒慶鈴說，地方首長站在第一線守護農民的立場，本就應為農民發聲，爭取更多行銷管道，無論銷往大陸或其他國家，都必須努力去做，農民一定希望所生產的農產品能有好的出路；她批評，「不要坐在辦公室裡吹冷氣、講風涼話」，不能因沒辦法銷往大陸或是用各種方式阻斷銷售後，就反過來說這些釋迦沒人要吃，無法體恤農民，令人無法接受。

台中市長盧秀燕受訪時直說自己愛吃鳳梨釋迦，並分享三種吃法，她說，切片享用最能吃到鳳梨釋迦最原始的香甜，加牛奶打成果汁天然甜度剛剛好，果肉切成小丁拌入優格、撒上堅果則是她喜愛的早餐或輕食，「如果還有更好的吃法，麻煩教我一下」。

台南市長黃偉哲則認為，縣市首長都希望能替農民多爭取訂單，但應避免淪為政治話題或統戰工具。