喊話政府 黃仁勳：我們需要大量電力

ＡＩ晶片大廠輝達執行長黃仁勳昨天表示，輝達需要在台灣使用更多能源，如同人類員工需要米飯，ＡＩ員工需要的是電力，「我們需要更大量的電力」，如果想參與這一波工業革命，就需要能源，「能源成長對台灣國內生產毛額（ＧＤＰ）至關重要」。

輝達昨天在台灣新總部預定地北士科T17、T18舉辦台灣員工大會，黃仁勳說，台灣正在蓬勃發展，回想四、五年前，輝達一年投資台灣約一百億至一五○億美元，如今輝達每年投資台灣金額已高達一千億至一千五百億美元，他相信這麼龐大的投資，一定會催生令人難以置信的台灣生態系。

黃仁勳說，輝達將舉辦GTC Taipei大會，大家會看到協助輝達實現夢想的合作夥伴，「台灣是ＡＩ革命的中心（epicenter）」，這裡是所有晶片與封裝技術的出處，是ＡＩ超級電腦被創造的地方，台灣毫無疑問正在成長。

話鋒一轉，黃仁勳接著向政府以及應邀出席的台北市長蔣萬安喊話，輝達需要在台灣使用更多能源，未來台灣將整合人類員工、機器人員工和ＡＩ員工，為了達成這個目標，「我們需要更大量的電力」。

黃仁勳說，歷次工業革命都建立在能源成長上，能源供應與ＧＤＰ成長高度連動，台灣若要把握ＡＩ產業機遇，電力基礎建設必須同步跟進，能源成長對台灣ＧＤＰ至關重要。

黃仁勳這次訪台期間，已多次公開呼籲政府要重視能源對台灣發展ＡＩ基礎架構，至關重要。經濟部長龔明鑫昨天表示，政府每年滾動式檢討電力供需，目前已盤點至二○三二年、甚至到二○三四年，都不會有電力不足的問題。政府會有這樣的把握，主要是廠商若有重大投資案，多半會事先向經濟部及台電提出需求，讓政府預先規畫電力建設。

而針對北士科的用電問題，台北市政府昨天與台電完成協調，確定短中長期供電精進方案，台北市產業局指出，短期以仙渡及百齡變電站跨區支援，滿足興建工程的用電申請；中期的臨時變電所預計在廿個月內、輝達啟用新科總部前完成，提供輝達與園區內其餘科專用地的廠商充裕電力；長期的永久變電所將以「變壓器地下型」方案規畫設置，避免地上型可能造成周遭校園電磁波干擾等疑慮。

除了供電問題，黃仁勳也多次強調，ＡＩ浪潮帶動下，台灣已成為全球ＡＩ供應鏈樞紐，從晶片製造、先進封裝、系統整合，到ＡＩ超級電腦打造，幾乎所有關鍵環節都集中於台灣。

黃仁勳說，「台灣就是ＡＩ革命的中心。」而從合作夥伴們的股價就能看得出來，發展得非常好，「我還沒遇過哪位台灣ＣＥＯ不開心，這很不容易」。