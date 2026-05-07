川習會下周登場 美中將談台灣議題

美國總統川普預計下周訪問北京並與中國大陸國家主席習近平會面，美國國務卿魯比歐五日表示，他肯定美中會談時將提及台灣，魯比歐並表示，美中都不希望看到台灣或印太地區發生混亂，認為這是美中的共同利益。

川普五日重申，他與習近平的關係很好，美中領袖會談到伊朗的議題；川普並稱習近平在伊朗議題的態度上非常友善，沒有向美方提出挑戰。

魯比歐：台灣一直是雙方議題

外界預期川習會將於下周四或周五登場，魯比歐五日於白宮主持記者會表示，他肯定美中對話時會談到台灣，這一直是雙方會討論的議題。

針對台灣議題，魯比歐說，中國明白美國的立場，美國也明白中國的立場，雙方都理解在台海地區發生混亂不符合美中的利益。

魯比歐說，「我們不需要台灣或印太的任何地區發生破壞穩定的事件」，這是美中之間的共同利益。

王毅：台灣是中美最大風險點

魯比歐日前與大陸外交部長王毅通電，大陸外交部發出聲明指出，王毅在電話中提到，台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點；美方應信守承諾，做出正確選擇。

中方指出，魯比歐在通話中表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，元首外交是美中關係的核心，雙方要保持溝通協調，相互尊重、妥處分歧，為美中高層互動累積成果，尋求美中關係的戰略穩定。聲明並指出，雙方也就中東局勢交換意見。

面對即將到來的川習會，川普五日受訪時表示，他與習近平有非常良好的關係，習近平是很棒的人，自己也與習近平互動良好；川普指出，美國與中國做很多生意，賺了很多錢，美中的關係與過去不同。

美國財政部長貝森特日前接受福斯新聞訪問時呼籲中國加強外交作為，以說服伊朗解除對荷莫茲海峽封鎖，開放國際航運；他表明，川普在北京和習近平會面時，將討論此問題。

川普五日說，伊朗會是討論的議題之一。川普說，習近平在伊朗議題上的態度非常友善，而中國有百分之六十的原油來自荷莫茲海峽，但習近平的態度很尊重，美方沒有收到來自中國的挑戰，「中國沒有挑戰我們，習近平也不會這麼做，我認為是因為我」。川普也表示，美方有提出邀請，希望亞太國家把油輪開到美國運油。

大陸外交部發言人林劍昨日在記者會上仍未鬆口證實川習會日程，僅表示「中美雙方就川普總統訪華一事保持著溝通」。

白宮此前宣布川普將於五月十四日至十五日訪問北京，與習近平會談。儘管中方尚未證實日程，但川普這項行程普遍被認為已進入最後階段。五月初以來，至少有四架美軍大型運輸機飛抵北京，外界咸認是運送川普到訪所需物資。