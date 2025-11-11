陽光行動／長照、巴氏量表 專家籲整合評估

年逾八十歲長者免巴氏量表評估，即可聘請看護移工，八月上路後引發熱議，今年失能人口突破九十萬大關，需要長照的家庭和個案愈來愈多，專家呼籲，政府應盡速整合巴氏量表、照顧管理評估量表，從雙軌變成單軌，擬定完整的評估平台，造福更多家庭。

家庭照顧者關懷總會表示，巴氏量表是針對日常生活、身體功能的評估量表，也被稱為「個人日常生活活動功能（ADLs）」量表，主要用來測量失能者的治療效果及退化情形，共十大項目，自我照顧能力有進食、如廁、洗澡、穿脫衣服、大小便控制，以及能否自行梳洗、化妝等，而行動能力有平地上行走、上下樓等。

長照評估分八級 區分需求度

至於「照顧管理評估量表」則由照顧服務專員到府評估，包括個人日常生活活動功能（ADLs），再加上「工具性日常生活活動功能（IADLs）」進行評估，等級分為一至八級，數字愈高，代表被照顧者長照需求度愈高。

評估內容包括，生活功能，如吃飯、走路、如廁等，而是否有失智等認知狀況，以及慢性病史等身體狀況，且是否使用輔具、需不需要家人廿四小時陪同照顧等，同時考量意識、營養、疾病史、家庭生活環境等因素。

「巴氏量表與照顧管理評估量表分開評估，相當不便，增加負擔。」家總秘書長陳景寧說，巴氏量表需由醫師評估、開立，失能者需在家人攙扶、協助下，坐著輪椅，到院接受評估。長照管理評估相對便民，由照專到宅評估，避免失能者舟車勞頓。

陳景寧表示，巴氏量表、照顧管理評估量表（ＣＭＳ）應盡快整合為一套評估平台，將是最適合的評估工具，讓社福早期介入家庭的照顧歷程，給予家庭支持及指引，讓有需要者盡快觸及長照資源，進而思考有無聘請外看的必要性。

為何衛福部遲遲不願意整合兩大系統？陳景寧研判原因有二，首先，衛福部可能憂心每年評估人數多，照顧服務專員人力無法應付。不過，統計顯示，去年全國近九十萬名失能人口，長照涵蓋率已達八成五，需評估的新增人口有限，這問題應已不存在。

不符巴表者 照專可轉介長照

其次，醫師評估巴氏量表，常會出現醫療糾紛，壓力沉重，衛福部可能擔心，照顧服務專員在執行長照管理評估量表時，也遇到類似問題。

陳景寧表示，醫師開立巴氏量表，結果一拍兩瞪眼，只有過或不過，相較之下，照服專員擁有龐大長照資源，有政府作為後盾，可提供病患家屬所需的各種服務。

舉例來說，失能者若病情輕微，不符合申請巴氏量表資格，照專就可介紹長照資源，引進長照服務系統，協助失能失智家庭解決照顧上的困難。

助失能失智個案進長照服務

失智症協會秘書長陳荺靜持同樣看法，她表示，兩者整合後，有助於失能失智個案進入長照服務，在資源轉介、擬定照顧計畫之下，接受全面性協助。例如，失智患者可以聘用外看，但也申請長照服務、身障服務等，透過單軌平台，統一銜接，連結所有資源，案家無需一一詢問，相對簡易便民。