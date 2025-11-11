陽光行動／醫師建議 多元評估更加公平、反映現況

由巴氏量表決定失能民眾是否可聘用看護移工的政策施行已久，國內曾爆發病人家屬因此毆打醫師事件。目前修法改為八十歲以上長者全面免評，第一線復健科醫師表示，巴氏量表為失能評估量表，但只在門診一次性評估，有時真的難以反映病人實際狀況。

新光醫院復健科主治醫師林於廷表示，復健科醫師對於以量表評估病人已習以為常，巴氏量表評估以各項分數累積，評估生活自理能力，但病人罹病初期分數低，隨著接受復健、逐漸康復後，分數可能進步，不再急切需要長照服務，但家屬未必能夠接受。

此外，若病人有潛力自理生活，長期依賴看護反而有礙復元。

林於廷表示，巴氏量表為一次性評估，醫師在診間評估病人狀況後，依照量表內容給出評分，但臨床上病人情況起起伏伏，以失智長輩為例，有人白天精神好，各項項目可拿高分，到了傍晚意識混亂、躁動，若重新評估，分數恐不理想。只有一次的門診評估，無法全面反映病人自理能力，建議納入家屬、居服員、治療師等多元評估。

八十歲以上全面免評新制上路，林於廷說，政府用年紀區分是否免評，目的是減輕家屬負擔，簡化移工申請流程，但不論如何區分，仍會有漏網之魚，例如英國已故女王伊麗莎白，近九十歲還能遛狗並出席各種公開場合，因此年紀不是完全切點，需用政策設法彌補解決，建議設法納入多元評估，增加公平性。