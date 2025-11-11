陽光行動／長照資源 盼移工外有更多選擇

林小姐家聘僱的看護移工莉莉轉出，過程很不愉快，她自認以誠意善意待人，卻被莉莉一狀告至勞工局。由於時間點巧合，林小姐一直在想，「會不會是莉莉知道八月一日起，八十歲以上長者無需巴氏量表，即可申聘外看，移工變得搶手，因此捨棄難照顧的長者，選擇好照顧的老人家？」

林小姐知道八十歲以上免評巴氏量方便很多長照家庭，但她也希望有更多長照資源可選擇，不要擔心自己被拋棄。聽到家總等照顧者團體建議整合巴氏量與長照量表，如果長照資源可整合，她樂觀其成。

兩年前，林小姐為失智的母親聘僱莉莉，三個月試用期間，表現良好，但試用期一過，莉莉對林媽媽有些不耐煩，林媽媽抱怨莉莉不勤快，兩人關係有些緊張。林小姐試著從中調停，希望家裡氣氛和諧。

今年七月初，林小姐至日本旅遊，晚間在飯店觀看家裡攝影機畫面，居然有警察到家裡對著林媽媽說，「不可以打人喔」，原來林媽媽發現皮包裡十張百元鈔不見了，引發衝突，莉莉報警。林小姐回家，還是跟莉莉好聲好氣，帶著禮物安慰她，希望她繼續照顧林媽媽。

不料，過了幾天，莉莉臨時想休假，且要求當天不能扣薪，因為一早幫阿嬤煮了早餐。林小姐拿出薪資表和合約，表明休假不該領加班費，雙方關係陷入冰點。莉莉激動說，「妳不要講話，我要找老師（仲介公司翻譯老師）」，打了電話，無人應答，她直接報警。

驚覺莉莉行徑有違常理，林小姐觀看七月初監視影片，看到莉莉報警前，林媽媽生氣地坐在沙發，而莉莉態度挑釁，激怒林媽媽動手，讓自己成為受害者。過了幾天，北市勞工局上門，表示接獲莉莉申訴「要求轉出，解僱雇主」。在勞工局協調下雙方合意解約，八月五日下午，人力仲介公司帶走了莉莉。

後來林小姐才知，莉莉跟仲介說，要找一位比較好照顧的男性，好相處又會比較會疼人。莉莉在轉出後不到廿天，就找到新雇主，如她所願。而林小姐身心俱疲，雖然持續申請新的看護移工到來，她也同步了解長照2.0資源，但尚未找到合適的照顧方式。