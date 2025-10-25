台灣光復80周年放假不紀念 藍批政府靜悄悄、扭曲歷史

台灣光復八十周年，政府只放假不紀念，前總統馬英九昨批評民進黨稱「沒有台灣光復」的說法是媚日，強調歷史的真相不能遺忘，呼籲兩岸中國人須記取抗戰勝利與台灣光復的歷史教訓。國民黨主席朱立倫表示，台灣光復是歷史上最重要日子，不應該因政黨或意識形態而忘記歷史，甚至有人敢扭曲歷史，說台灣沒有光復，「難道我們還是殖民地？台灣就是中華民國的」。

國民黨和民間近日舉行多場紀念台灣光復八十周年活動，但賴政府沒有官方紀念活動遭質疑靜悄悄。馬英九昨天表示，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，中華民國就沒有和平與繁榮，遺憾執政黨的秘書長聲稱「沒有台灣光復節」，並認為當時的台灣人應仍算日本人，這種媚日的發言，完全扭曲歷史事實，蔑視台灣光復的重大意義，更對不起在抗日過程中犧牲的台灣先賢先烈，他任內盛大舉辦紀念抗戰勝利暨台灣光復七十周年，但八十周年時，遺憾賴總統和民進黨政府沒有舉辦紀念活動。

國民黨主席朱立倫說，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，台灣光復，在中華民國治理下，才有民主自由，繁榮富庶，所有驕傲的台灣之光，都是因八十年前台灣脫離殖民統治。國民黨準主席鄭麗文也說，從開羅宣言到中日和約，確立台灣在戰後的法理基礎，證明民進黨的「台灣主權未定論」是何其荒謬愚昧的謊言。

民眾黨昨指出，節日制定背後有多重的歷史、文化和政治因素，不應被過度詮釋，執政邁入第九年的民進黨用史觀未統一、沒共識、紀念不一定要放假等理由試圖模糊，是對歷史傷痛的不尊重、分化台灣及切割國家記憶。