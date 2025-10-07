聽新聞
0:00 / 0:00

美國戰爭研究所指 陸漁船冒充俄艦測試台灣反應

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國戰爭研究所引述數據指出，今年九月，多艘中國大陸漁船在台灣專屬經濟區發出自動識別系統（ＡＩＳ）假訊號，其中一艘冒充俄艦，另一艘假冒大陸執法船，可能藉此測試台灣對不同入侵類型的反應。

中央社報導，非營利軍事戰略研究組織「戰爭研究所」三日發布兩岸動態更新周報，依據在華府設有辦公室的海洋資訊業者Starboard Maritime Intelligence的數據指出，八月至九月期間，大陸漁船「閩獅漁六七一八」號在台海往返航行，期間間歇性同時發送自身ＡＩＳ訊號，以及一艘名為「海巡一五○一二」的船舶ＡＩＳ。

根據該周報，海巡船通常由「中國海事局」操作。中國海事局與準軍事組織「中國海警局」不同，並未明顯參與對台灣脅迫行動。因此這艘船更可能是一艘漁船，偽造海事局船舶身分。

九月十七日，這艘漁船出現在台灣北部專屬經濟區，另一艘漁船「閩獅漁七七九二」也在同一時間與地點發送假訊號，顯示其身分為「俄羅斯軍艦五三二」。

周報表示，當時該海域還有多艘「閩獅漁」系列船發送偽造的ＡＩＳ訊號，其中一艘假冒成拖船進行廣播，另一艘則假冒成別的漁船。多艘名稱相似的漁船在同一時間和地點放送不同類型假訊號，強烈顯示這是一項協調行動。

根據周報，「閩獅漁」漁船可能隸屬中國海上民兵，用於在台海及南海等爭議水域進行「有事後否認空間」的灰色地帶脅迫、騷擾及偵察行動。

台海 軍事 海巡 戰爭 俄羅斯 美國 南海 戰略

延伸閱讀

美研究：中國船假冒俄艦入台專屬經濟區 測反應力

中共13機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

「公子沈」3人解禁可來台 陸委會背書：他們了解中共並支持台海和平

外交部：捍衛台海非施惠台灣 而是捍衛全球供應鏈

中修海運條例反制美301調查 可向美船隻收費或禁止入港

美副國務卿會晤中國官員 談台海和平穩定面臨威脅

相關新聞

美國戰爭研究所指 陸漁船冒充俄艦測試台灣反應

美國戰爭研究所引述數據指出，今年九月，多艘中國大陸漁船在台灣專屬經濟區發出自動識別系統（ＡＩＳ）假訊號，其中一艘冒充俄艦...

學者：澎湖戰術地位提升 內線防衛抵銷共軍優勢

陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營主力移防澎湖，部分兵力也移防本島，與陸戰兩棲偵搜大隊合作防護本島紅色沙灘。學者認為，相關調動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。