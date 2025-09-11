新聞眼／川習會遲未落地 不符美中兩國利益

中共九三閱兵後、南韓ＡＰＥＣ峰會前，中美防長、外長接連通話引發關注，因為兩國如此層級溝通已停滯好一陣子。接下來，美國總統川普與大陸國家主席習近平何時會晤，是國際關注的焦點。

在川普發動關稅戰、大陸強力反擊之下，雙方迄今已舉行過三輪經貿會談，達成暫時休兵，卻未徹底解決兩國關鍵矛盾。中共此番閱兵首次集中展示「三位一體戰略核力量」、美國則將國防部改為「戰爭部」，雙方就台海、南海等熱點區域擦槍走火的風險也未見絲毫消減。

上述這些重要問題，都有賴於「元首外交」來處理。而在中美高層近日接連兩場通話中，「元首」一詞五度出現在大陸通稿，就具有極強的暗示性。

川普就任前與習近平通話時就表達希望訪問大陸，後又表示將爭取上任百日內訪問大陸，其後兩人在六月五日通話又互邀訪問。如今川普上任已近八個月，美俄峰會都已舉行過，川習會卻仍未落地，這顯然不符合中美兩大國各自的利益。

若川習果真在近期會晤，觸及台灣議題可能性不低。去年底最後一次拜習會中，習近平就提到台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的四條紅線，不容挑戰。

那麼，屆時台灣是否會成為川習交易的籌碼？淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳日前在一場研討會上分析「機率看起來不大」。台灣反而要關注，若中美雙方矛盾不解決，川普會不會打台灣牌，從而導致兩岸關係緊繃。

對於中美關係，大陸的底線相當明確，排序第一的副外長馬朝旭日前就說，「對中國搞施壓脅迫行不通、辦不到。想要遏制中國的發展壯大、阻礙中華民族偉大復興，註定以失敗收場」。王毅七月底會見美國商界團體時則指出，「中美要建立更多溝通協商渠道」。

北京依然希望與美國有更多對話爭取雙邊關係能回穩，與此同時，也做好隨時反制美方加壓的準備。