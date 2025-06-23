「美未退回孤立主義」外媒：美攻伊朗有助重建嚇阻力

澳洲媒體「澳洲人報」報導，美國出動Ｂ｜２轟炸機打擊伊朗核設施，在印太地區釋出戰略訊號，顯示美國並未退回孤立主義，在國家利益與盟友安全受威脅時仍會果斷出手，有助重建美國在印太地區抵禦中國大陸的嚇阻力，可能牽動中國評估是否攻打台灣或推進其他領土主張。

報導指出，雖然部分分析人士擔憂，美國重返中東會分散在印太的注意力與資源，尤其是牽涉艦艇、飛彈與戰機重新部署。但這次攻打伊朗行動，可能有助於重建美國的嚇阻力。如美國國防部長赫塞斯重申，印太仍是美戰略優先區域。

無論外界最終如何評價，美軍這次空襲伊朗，已某種程度重建在印太地區的嚇阻力。儘管外界對當前美國政府在北約、烏克蘭與關稅議題上的政策感到憂慮，但美國並未退回孤立主義。只要國家利益受到威脅，例如伊朗追求核武的情況，美國仍會選擇出手，尤其是為了支援其盟友。

重建美國在印太地區的嚇阻力，正是赫塞斯近期在新加坡香格里拉對話中重申的戰略要務，此次對伊朗的打擊有助強化這項目標。