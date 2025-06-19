伊朗外長 將與英法德外長進行核談判

美國軍事網站「戰區」十八日報導，一架伊朗總統專機與兩架政府所屬飛機已確認降落阿曼首都馬斯喀特，引發外界揣測德黑蘭代表團與美國展開談判。伊朗媒體報導，伊朗外長阿拉奇廿日將在日內瓦與德國、法國和英國外長舉行核談判。

阿拉奇說，這次談判是應歐洲國家邀約舉行。除了英法德三國外長，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯也將與會。

英國外相拉米正前往華府，與美國國務卿魯比歐討論中東情勢。

德國消息人士說，歐洲協同美國和伊朗談判，目的是要說服伊朗堅定保證其核子計畫僅止於民生用途。上述部長會談之後，將舉行專家層級的結構性對話。

德國外長瓦德福呼籲伊朗領導人致力於達成決議，包括對核計畫做出保證，「現在坐上談判桌，永遠不會太晚」。

伊朗與阿曼的外交關係穩固，阿曼也長期充當德黑蘭與西方的中間人角色，最近才協助舉行美伊核談判，但是原定十五日進行的第六輪會談，十三日因以色列開戰宣告破局。

根據航班追蹤網站Flightradar24，三架伊朗飛機已降落阿曼，分別為二架空中巴士Ａ三二一與一架空巴Ａ三四○，後者疑為總統專機，曾多次用於載送伊朗總統裴澤斯基安。截至目前，伊朗官方並未就這些航班的目的或搭乘人員提出說明。

報導指出，伊朗飛機抵達阿曼有三種可能，一是高層代表團準備就結束衝突展開新一輪談判，二是載送希望逃離德黑蘭與伊朗西部等空襲前線的人員，三是預先調離這些飛機避免被摧毀，可供日後撤離高層官員。