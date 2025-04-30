台企要有Plan B 「產能分散避風險」

美國引爆全球關稅戰，台商的經營風險明顯升高。針對各產業界該如何因應，專家認為，企業在加速前進美國時，一定要加速思考「美國以外」的替代方案，並且思考在中美之外的市場，如何找到機會，是否需要有三套供應鏈體系。台企要「打群架」，彼此資源整合，一同對抗不確定因素。同時，準備好備案，做好最壞打算。

針對台灣的產業現況，和碩董事長童子賢表示，若把台灣的產業界粗略地分成傳產跟科技產業，台灣科技產業在過去的三、四十年裡，已自然而然形成一個趨勢，即在先進技術合作上與美國緊密結合。若硬要把它拔開，「會血肉模糊」。尤其科技產業必須要遷就客戶，因為川普的政策會影響客戶，客戶需配合政府的規畫，這就包含手機、電腦、AI設備等客戶，壓力就會在台灣的供應商身上。

童子賢表示，在此同時，台灣廠商也需要配合我方政府，所以需要些規畫，只不過「我私底下也在想，這些規畫到底是十年、二十年的長程規畫，還是只能適用一個總統任期四年規畫？目前為止是一個非常頭痛的事情」。

科技要跟美緊密合作

童子賢形容，在美國與世界各國的關稅戰之後，世界在經濟與結盟上儼然分成A國（America，美國）與R國（Rest of the World，其他國家），在R國裡的台灣不要亂了腳步，該做的全球布局、貿易方向要維持。針對美國關稅措施，台商要試著把產能一分為二以避險。目前台灣廠商一定會受這一波關稅戰衝擊。

談到產業界未來因應之道，童子賢建議，台灣廠商目前必須要把手上的資金、生產製造基地、技術合作對象，以及訂單跟消費市場等條件，一併檢查清楚。以往在製造基地上，台商大部分都在大陸布局，但從二○一八年川普第一任美中貿易衝突後，截至目前，相信整體台商大概分散百分之卅至百分之四十以上到非中國製造基地。而在資金上，台灣企業基本上資金自主，沒有依賴美國、大陸或其他地方的資金。

不過，在技術合作對象上，童子賢說，台灣科技業沒有疑問一定是與美國科技業合作，從廣達到鴻海等統統都跟輝達合作，銷售對象也是美國的四大雲端服務商，所以科技業的技術合作對象一定是美國，且市場最終消費端，美國也占據相當高比率，訂單來源也主要是美國大客戶。儘管科技業如此，但並非整個台灣都這樣，從整體貿易數字看，台灣大概還有百分之七十五左右的銷售是在非美國家。

台企整合資源打群架

藍濤亞洲總裁、台灣併購與私募股權協會創會理事長黃齊元認為，整個台灣生態系往美國移去是非常有可能的事，但未來台灣須打造海外平台，意即在台灣以外複製台灣，並要充分利用AI及智慧化，要用更少的人做更多的事情。同時，台灣企業要「打群架」，資源整合一同對抗不確定因素。

黃齊元還提醒，在減碳方面台灣需嚴加注意，因為川普退出巴黎協定，但大陸「可以靠減碳的協定，以及供應鏈統一世界」。此外，在思考政策時，台灣還要注意的是，大企業和中小企業是不同的，還有高科技企業跟傳統企業也不同。此時的台灣一定要聽不同聲音，並做最壞打算，一定要有plan B（備案）。企業在加速前進美國時，一定要加速思考美國以外的替代方案。

東華大學公共行政系榮譽教授、陸委會前副主委高長則指出，台灣對中美怎麼建立平衡關係很重要，台灣不像過去投資大陸占比那麼多，但貿易還是占三成左右，如何平衡美中關係是需要思考的。同時，台灣還需要思考在中美之外的市場，怎麼找到機會，是否需要有三套供應鏈體系。