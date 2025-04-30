關稅戰 我應在中美間求平衡 堅定全球布局

美國總統川普關稅戰延燒，造成全球動盪，台灣也面對重大挑戰，新世代金融基金會董事長、行政院前院長陳冲認為，美國大戰略從歐巴馬時代就很清楚，對象是中國大陸，再工業化這個大戰略也不會變，美中基於大國情結在競技場決鬥，台灣是離大陸最近經濟體，經濟也受美中影響很大。他說，美國財務情況嚴重，台灣此時要非常注意，美國提出的海湖莊園協議是否會造成台灣外匯存底流失，政府與中央銀行要好好討論，這也是大家最擔心的事。

和碩董事長童子賢指出，台灣因應川普這波，「我不覺得會是世界末日」，因台灣相對很多新興經濟體如越南、寮國等還算不錯，由於從整體貿易數字來看，台灣大概還有百分之七十五左右銷售是在非美國家，也就是說，在這四分之三市場，台灣要堅定自己步伐於全球布局，剩下的四分之一就要緊緊追隨川普提出的方案。「台灣就像楊柳被風吹，要跟著擺動，但不要折斷，身段放軟一點對台灣沒有壞處」。

陳冲，新世代金融基金會董事長。記者林澔一／攝影

陳冲：美國大戰略追求再工業化

陳冲表示，雖然很多人認為川普每天在變，但美國有大戰略，而且有固定模式，川普喜歡講關稅，是因為最簡單，也沒有太多理論。他說，美國從歐巴馬時代大戰略就很清楚，對象是中國大陸，另外就是美國再工業化，希望廠商回流，歷經川普、拜登再回到川普都沒變過，為達成目的會有各種手段，最終是美國合縱連橫大戰略。好像二千五百年前戰國時代的精彩牌局，只是現在更複雜點，當時只有七國，現在好幾百個國家，「但永遠不要忘了美國這個長期大戰略，如果陷在關稅戰，就跑不出來了」。

針對關稅戰造成的短期影響，陳冲建議近期要考慮著重美國財務狀況到底怎麼樣。他認為，美國財政體質很不好，馬上面臨的是六月有六點五兆美元國債到期，如何活得下去。日前美國提出海湖莊園協議，就像廿年前的（重債國家減債方案），為負債嚴重國家減債，現在美國重新美化提出新名詞，這對台灣也是噩夢，「如果走HIPC，台灣手上這麼多年辛苦存下的外匯存底怎麼辦？（意指要台灣買美國的百年零息公債）對我們是很嚴重的事情」。

陳冲指出，目前美中因大國情結在競技場決鬥，就像諾貝爾經濟學第一個得主荷蘭籍簡·丁伯根講的，離它愈近的經濟體愈要小心，台灣離大陸很近，經濟成長又受美中影響很大，要非常小心處理。

童子賢，和碩董事長。記者林澔一／攝影

童子賢：關稅不可能讓美國偉大

童子賢說，川普執政不到百日就掀起關稅狂潮，但關稅不可能讓美國偉大。二○二四年美國海關稅收入占總財政收入百分之一點六，即使提高十倍也不過占百分之十六，與美國每年財政壓力不成比例。而美國每年六兆多美元政府支出有一點二兆美元要還卅六兆美元國債利息，萬一利息波動就不只一點二兆美元，但川普目前採取的策略，「充滿矛盾，左手打右手」。

童子賢指出，美國國民所得百分之八十產值都是從事高端服務業工作，強大的服務業每年對歐盟出超一千億美元，服務業是讓美國富裕的方程式，現在川普卻絕口不提，還說是別的國家占它便宜，非常扭曲。美國目前提出的海湖莊園協議，因為其財政負擔過重想協商盟國協助，對地球村二百多個國家既不公平也不正常。

童子賢指出，不公平處則是美國把國債壓力指向全世界占它便宜，不但不正確，這也不是全世界的錯。二○二三年，美國人均GDP是八萬二七七○美元，全年GDP廿七點七兆美元，占全球百分之廿六，一個國家每年收入占地球四分之一強，還不夠富有嗎？「就好像有錢人住好的社區，社區管理費透支，卻要旁邊貧窮社區幫他付一樣」。

不正常部分是，借債原理是有借有還，債信良好以後再借就不難，以前美國是債信最好避風港，弄壞一次，若未來要再借，全球如何評價國債的信用？如果目前策略導致債信不好，以後發國債誰敢去買？

黃齊元，藍濤亞洲總裁。記者林澔一／攝影

黃齊元：美會贏戰役但輸掉戰爭

藍濤亞洲總裁黃齊元說，目前狀況是前所未有的動盪，而且是人為造成，對於這場關稅戰，他下的結論是「美國會贏得戰役，但輸掉戰爭」。他說，中國大陸二○一八年就看到美國的企圖，經過這麼多年已經有底氣，不是講道理，是比拳頭。惟台灣還存在天真幻想，被美國牽著鼻子走，美國在關稅背後雖有模糊大戰略，但戰術執行非常快，這三個月比之前的總統四年任期內做事都快，美國現在是戰略與戰術兼有，但不完美。中國則是籌碼多，不但有內需、一帶一路，還掌握稀土、手上有美債，有很多牌可以打。

黃齊元也提醒，美國財政問題非常急迫，甚至快要破產，台灣央行持有那麼多的美債、美元，有沒有想過最壞的情況？其次，美中對抗結局可能是中國占上風，台灣要謹防中國國家主席習近平可能答應，但要求美國反對台獨、贊成統一，川普是有可能同意，只要條件開得出來，任何都有代價，台灣應該要跟中國談，不要抱著美國大腿。

高長，東華大學公共行政系榮譽教授。記者林澔一／攝影

高長：台要在三個市場中找機會

東華大學公共行政系榮譽教授、陸委會前副主委高長指出，根據中經院針對關稅情境推估，如果美國對台關稅稅率在百分之十以下，今年經濟成長率可達百分之二點八五；若談判後稅率百分之十五到廿之間，年經濟成長率降到百分之一點六，如果維持原有百分之卅二，最壞情況經濟成長率剩百分之○點一六。他建議，政府因應方案雖有短期補貼措施，但重要的是中長期規畫，目前看不到這部分。

他強調，這次稅率最高有七個在亞洲，越南最早表態，其他國家也不採取對抗，但中國大陸仍是東南亞國家最大貿易夥伴，大家採取平衡策略，基於大陸市場潛力及過去合作經驗也不會放棄；大陸與台灣雖不像去熱絡，貿易還是占了三成，台灣要思考如何保持美中平衡。

高長說，川普第一任有一個世界、兩個市場，現在是一個世界、三個市場，也就是中、美及非中美市場，台灣要在三個市場中找到機會。