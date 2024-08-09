聽新聞
test
0:00 / 0:00

國會改革釋憲案 朝野互酸律師費

聯合報／ 記者王千豪黃婉婷林縉明王寓中／台北報導
國會職權修法釋憲案進行言詞辯論，民進黨立委質疑立法院花186萬公帑請訴訟代理人，遭國民黨立法院黨團反嗆，轉移施政無能。圖／聯合報系資料照片
國會職權修法釋憲案進行言詞辯論，民進黨立委質疑立法院花186萬公帑請訴訟代理人，遭國民黨立法院黨團反嗆，轉移施政無能。圖／聯合報系資料照片

國會職權修法釋憲案六日進行言詞辯論，代表立法院方的在野陣營共派出四位律師民進黨立委公布律師的訴訟代理費共一八六萬元，暗酸表現不佳。國民黨立院黨團反批，綠委企圖用一八六萬元扭曲立院捍衛國會調查、聽證權的正當性，做這件事只有一個目的，就是在轉移施政無能、且訴訟荒謬的站不住腳。

民進黨立委王定宇在臉書公布立院四位律師的訟訴代理費，葉慶元卅萬元、林石猛八十萬元、仉桂美廿四萬元、陳清秀五十二萬元，共計一八六萬元。王定宇還說，他不反對機關代表律師用標案和預算處理，但這樣花納稅人的錢，到底值不值得？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也說，律師不是貴的就好，立院大手筆，讓人咋舌。

據悉，總統府、行政院、立法院、監察院四機關，共委任十一名律師代表，包含律師洪偉勝、李荃和、教授孫迺翊等人，費用共一四五萬元。其中，中興大學法律系教授陳信安義務協助。

面對綠委輪番挑釁，國民黨團表示，訴訟代理人拿了立院公帑捍衛國會的尊嚴，稱職與否人民自有公斷。國民黨團也反問，民進黨團五十一位立委每個月拿著比照部長的薪資，卻只會做著行政院橡皮圖章，配合府院黨閹割國會自己的調查權、聽證權，何其荒謬。

陳清秀則澄清，原本約定本案總酬金五十二萬元，分成兩個部分項目，在第一階段暫時處分階段收費十六萬元，第二階段訴訟程序收費卅六萬元，因中途解約，只收第一階段費用。

扣除陳清秀第二階段收費後，在野黨律師費總額為一五○萬元。

吳思瑤 國會職權修法 國民黨 律師 民進黨 王定宇 總統府 調查權

延伸閱讀

國會改革憲法法庭辯論律師費 總統府請3人花45萬

綠委算立院花多少錢請律師 國民黨團：轉移施政無能

【重磅快評】藍白請律師浪費公帑？這筆帳應記賴清德頭上

釋憲案朝野律師費曝光 立院186萬、政院30萬

相關新聞

國會改革釋憲案 朝野互酸律師費

國會職權修法釋憲案六日進行言詞辯論，代表立法院方的在野陣營共派出四位律師，民進黨立委公布律師的訴訟代理費共一八六萬元，暗...

國會改革憲法法庭辯論律師費 總統府請3人花45萬

針對國會改革法案憲法法庭辯論訴訟費用，總統府副秘書長張惇涵今天表示，總統府委任律師洪偉勝、 學者孫迺翊及蘇慧婕三人，共同...

綠委算立院花多少錢請律師 國民黨團：轉移施政無能

國會職權修法釋憲案前天進行言詞辯論，民進黨立委這兩日算立法院訴訟代理人費用，指民進黨立法院黨團自掏腰包，用遠低於行情價請...

【重磅快評】藍白請律師浪費公帑？這筆帳應記賴清德頭上

國會改革法案釋憲案言詞辯論落幕，綠委王定宇在臉書公布立法院的律師費共186萬元，還酸立法院韓國瑜院長這樣花納稅人的錢不值...

憲法法庭律師費一次看！有人獨領80萬、有人當義工

國會職權修法釋憲戰再有新話題，民進黨政府4機關共委任11名律師代表，費用共計150萬元，扣除1名義務協助的教授，每名律師...

國會改革釋憲案立院律師團186萬 吳思瑤開酸：不是貴就好

國會改革法案釋憲案6日首度在憲法法庭進行言詞辯論庭，代表立法院方的藍白陣營共派出4位律師，費用達186萬元。民進黨立法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。