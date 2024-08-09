國會改革釋憲案 朝野互酸律師費

國會職權修法釋憲案六日進行言詞辯論，代表立法院方的在野陣營共派出四位律師，民進黨立委公布律師的訴訟代理費共一八六萬元，暗酸表現不佳。國民黨立院黨團反批，綠委企圖用一八六萬元扭曲立院捍衛國會調查、聽證權的正當性，做這件事只有一個目的，就是在轉移施政無能、且訴訟荒謬的站不住腳。

民進黨立委王定宇在臉書公布立院四位律師的訟訴代理費，葉慶元卅萬元、林石猛八十萬元、仉桂美廿四萬元、陳清秀五十二萬元，共計一八六萬元。王定宇還說，他不反對機關代表律師用標案和預算處理，但這樣花納稅人的錢，到底值不值得？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也說，律師不是貴的就好，立院大手筆，讓人咋舌。

據悉，總統府、行政院、立法院、監察院四機關，共委任十一名律師代表，包含律師洪偉勝、李荃和、教授孫迺翊等人，費用共一四五萬元。其中，中興大學法律系教授陳信安義務協助。

面對綠委輪番挑釁，國民黨團表示，訴訟代理人拿了立院公帑捍衛國會的尊嚴，稱職與否人民自有公斷。國民黨團也反問，民進黨團五十一位立委每個月拿著比照部長的薪資，卻只會做著行政院橡皮圖章，配合府院黨閹割國會自己的調查權、聽證權，何其荒謬。

陳清秀則澄清，原本約定本案總酬金五十二萬元，分成兩個部分項目，在第一階段暫時處分階段收費十六萬元，第二階段訴訟程序收費卅六萬元，因中途解約，只收第一階段費用。

扣除陳清秀第二階段收費後，在野黨律師費總額為一五○萬元。