人事同意權 府憂導致懸而未決

立法院職權行使法關於人事同意權規定，遭賴清德總統認為侵害總統人事主動形成權，但立法院認為人事權行使規定符合國會自治，應合憲。

賴清德總統訴訟代理人孫迺翊表示，依釋字六三二號解釋，立院與總統就人選意見相左時，須在憲法增修條文設定的「提名、同意、任命」，或「提名、不同意、再提名、再行使同意權」程序下為之，使監察院、考試院、司法院等能夠發揮憲政功能，行使修法後的人事同意權會出現人事懸而未決情況，因此新法違憲。

立法院則認為，人事權為行政及立法兩權共享。昨代表立法院至憲法法庭辯論的立委吳宗憲認為，憲法對人事同意權無審查期限上限，就算遭立法院拒絕，基於憲法機關忠誠義務，應另重新提名他人，避免空轉。

大法官曾就「立法院遲未行使監察委員人事同意權是否違憲？」作出釋字第六三二號解釋，當時大法官認為，監察院為憲法所設置並賦予特定職權的國家憲法機關，為維繫國家整體憲政體制正常運行不可或缺的一環，總統如消極不提名或立法院消極不行使同意權，致使監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度將受破壞，「為憲法所不許」。