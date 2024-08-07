聽新聞
test
0:00 / 0:00

藐視國會 政院用「麟洋配」反諷

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北報導

立法院職權行使法明定不得反質詢，且在刑法中新增藐視國會罪，被政院質疑有法律明確性不足、將政治行為逕行認定為不法的疑義。行政院訴訟代理人李荃和質疑未來是否動輒入罪？立法院訴訟代理人葉慶元說，我國對「反質詢」早有法制規範，台北、台南、台中市議會相關規定使用了廿多年，如果還有問題「可能是自己法學素養有問題」。

李荃和指出，如果一個部會首長因為太感動，在自己臉書上寫說「恭喜麟洋、台灣之光」，同時又在微信寫下「恭喜麟洋，中國人的榮耀」，然後這個部長被請到立法院質詢，立委問「你到底是中華民國的部長，還是中國部長？你認為麟洋是台灣之光還是中國人的榮耀？」部長若回答「我們本來就是中國人，不然是什麼人？」是不是反質詢？這種回應搬到立法院會不會被處罰？

葉慶元說，質詢權是憲法賦予立法院權力，「反質詢」指的是被質詢者跳脫被質疑、被詢問地位，對質詢者詰問、質疑、攻訐或提出無關答復，例如前行政院長蘇貞昌在備詢時嗆「在那叫什麼、你媽媽質詢都沒有像你這樣」適當嗎？另外，刑法藐視國會罪包括拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復，還可以透過司法審查加以認定及判斷，沒有違反明確定原則。

反質詢 立法院職權行使法 行政院

延伸閱讀

被酸「直播語言」別聊憲法…黃國昌拐彎回擊賴清德代理人

憲法法庭辯士攻防 反質詢大量舉例

蘇貞昌、謝長廷獲聘總統府資政 余天為國策顧問

顏寬恒遭判貪汙 律師葉慶元幫狠酸：簡直鬼扯蛋！

相關新聞

國會改革案 憲法法庭言辭交鋒

總統、行政院、監察院及立法院民進黨團聲請立法院職權行使法及刑法藐視國會罪法規範憲法審查，憲法法庭昨言詞辯論，聲請方與立法...

新聞眼／盼大法官釋憲 像奧運裁判公正

四年一度的奧運正於法國巴黎如火如荼舉行，「麟洋配」奪冠也成昨天國會改革法案釋憲言詞辯論「交鋒」話題；奧運受到全球高度關注...

改革被「五路圍剿」！藍黨團：國會自主綠能你不能

今日憲法法庭針對總統府、行政院、監察院、民進黨立法院黨團所提出國會改革法案之大法官釋憲案進行言詞辯論，國民黨立法院黨團表...

人事同意權 府憂導致懸而未決

立法院職權行使法關於人事同意權規定，遭賴清德總統認為侵害總統人事主動形成權，但立法院認為人事權行使規定符合國會自治，應合...

調查、聽證權 藍委：監督有力工具

調查、聽證權是國會改革法案重點項目之一，憲法法庭昨進行言詞辯論。大法官朱富美提及調查權與隱私權、營業秘密間衡平問題，並舉...

國情報告 大法官促雙方和解

憲法法庭昨針對國會改革法案有關總統國情報告部分進行言詞辯論，大法官詹森林指出，立法院訴訟代理人林石猛在狀紙中強調規定是建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。