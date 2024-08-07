藐視國會 政院用「麟洋配」反諷

立法院職權行使法明定不得反質詢，且在刑法中新增藐視國會罪，被政院質疑有法律明確性不足、將政治行為逕行認定為不法的疑義。行政院訴訟代理人李荃和質疑未來是否動輒入罪？立法院訴訟代理人葉慶元說，我國對「反質詢」早有法制規範，台北、台南、台中市議會相關規定使用了廿多年，如果還有問題「可能是自己法學素養有問題」。

李荃和指出，如果一個部會首長因為太感動，在自己臉書上寫說「恭喜麟洋、台灣之光」，同時又在微信寫下「恭喜麟洋，中國人的榮耀」，然後這個部長被請到立法院質詢，立委問「你到底是中華民國的部長，還是中國部長？你認為麟洋是台灣之光還是中國人的榮耀？」部長若回答「我們本來就是中國人，不然是什麼人？」是不是反質詢？這種回應搬到立法院會不會被處罰？

葉慶元說，質詢權是憲法賦予立法院權力，「反質詢」指的是被質詢者跳脫被質疑、被詢問地位，對質詢者詰問、質疑、攻訐或提出無關答復，例如前行政院長蘇貞昌在備詢時嗆「在那叫什麼、你媽媽質詢都沒有像你這樣」適當嗎？另外，刑法藐視國會罪包括拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復，還可以透過司法審查加以認定及判斷，沒有違反明確定原則。