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調查、聽證權 藍委：監督有力工具

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

調查、聽證權是國會改革法案重點項目之一，憲法法庭昨進行言詞辯論。大法官朱富美提及調查權與隱私權、營業秘密間衡平問題，並舉「護國神山」台積電為例，若立法院若因議案或法律須向台積電調取資料，對方以涉及營業秘密為由拒絕，會不會被處罰？立法院訴訟代理人葉慶元表示，裁罰須經立院院會決議，而立院多數會權衡個人隱私及營業秘密，拒絕提供與營業秘密相關內容不會被處罰。

立委吳宗憲表示，調取資料是否為機密由立院認定，民眾若不願意提出資料被院會決議裁罰，可提出行政訴訟救濟，立職法條文已有程序保障；立委翁曉玲指出，立院文件調閱權屬行政調查權，她認為立職法調查權規定和一般行政法規差不多，處罰效果還較部分行政法規輕。

不過，政院訴訟代理人陳信安表示，立院稱大法官問的是「預設性問題」，但立法時本就應預設各種可能性，立院回應凸顯法案未經實質討論；政院訴訟代理人李荃和認為，調查權規定要件不明確，會影響公共工程和政府採購，使和政府簽約的私人企業最有可能被優先調查，也會涉及企業營業秘密並影響企業商譽。

另外，大法官詹森林問立院行使調查權及聽證權時，如何期待立院主席在發生爭議時做出公正決定？葉慶元認為，大家皆希望多數黨選出的主席行使職權時能像法官一樣保持中立，且調查權有諸多限制，並不會濫用。

大法官黃昭元問，調查權雖為憲法賦予立院固有職權，但行使要有明確性，立院目的是否為查察弊案，是為追究刑責，又或是追究公務員責任？立委翁曉玲以高雄水患為例，認為行政院投入前瞻預算治水，但高雄仍飽受淹水之苦，國會欲查明相關責任，有助於決定未來是否同意治水預算，調查權是國會強而有力工具。

監察院秘書長李俊俋認為，若要調查犯罪是司法偵查權限，另要追究公務員責任，則應由監察院行使調查權，再予以糾正或彈劾，如果立院調查後，再把結果送司法機關或監察院，國會調查權沒有意義。

大法官 監察院 調查權

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