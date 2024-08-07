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新聞眼／盼大法官釋憲 像奧運裁判公正

聯合報／ 記者林孟潔
司法院憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
司法院憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

四年一度的奧運正於法國巴黎如火如荼舉行，「麟洋配」奪冠也成昨天國會改革法案釋憲言詞辯論「交鋒」話題；奧運受到全球高度關注及討論，最在意的自是公平裁判。大法官具超然地位，但憲法法庭立場卻屢遭質疑，歷經昨天激烈辯論，十五位大法官能否像奧運裁判一樣做出超然公正的判決，將決定他們的歷史定位。

立院職權釋憲案由民進黨團、總統、行政院和監察院四大機關接續聲請，府院三大秘書長親自出席憲法法庭言詞辯論，均創下憲政體制首例；昨歷經六小時「馬拉松式」脣槍舌戰，受限於七位大法官任期將於十月卅日屆滿，可預期憲法法庭會在三個月期限內宣判，不會延長。

國會改革法案引發朝野對峙，憲法法庭昨舉行言詞辯論，總統府秘書長潘孟安（右）、行政院秘書長龔明鑫（中）、監察院秘書長李俊俋（左）都出庭論述，創下憲政體制紀錄。記者胡經周／攝影
國會改革法案引發朝野對峙，憲法法庭昨舉行言詞辯論，總統府秘書長潘孟安（右）、行政院秘書長龔明鑫（中）、監察院秘書長李俊俋（左）都出庭論述，創下憲政體制紀錄。記者胡經周／攝影

憲法法庭以司法審查「政治法案」違憲與否，不免被質疑立場偏向，七月十九日暫時處分「前哨戰」裁定一出，法案重要項目幾乎全遭凍結，外界嘲諷結果「不意外」，大法官已挨批是「綠友」。

言詞辯論庭中，大法官詢答內容是外界一窺心證的關鍵焦點。昨日朱富美提問「護國神山」台積電若是以營業秘密為由，拒提供立法院調閱資料是否有挨罰可能？尤伯祥質疑總統與立委一樣，皆由直接民選產生，為何有赴立院國情報告的「義務」？讓各界認為已具明顯心證。

「麟洋配」昨意外成為言詞辯論「反質詢」主題案例，讓熱門的時事奧運話題，難得進入嚴肅的憲法法庭。大法官作為國家憲法守護者，於憲法法庭擔負解釋憲法、審查法律的重責大任，確保民主憲政國家憲法最高法規範的位階，如同運動裁判在運動最高殿堂的奧運競賽中執法，崇高的地位肩負維護我國司法公信力的責任。

國人皆期盼大法官擁有「去政治化」公正形象，能剛正不阿審理國會改革法案，不曲意逢迎特定政黨，而非「吹黑哨」的裁判，刻意偏袒某一方，甚至主導比賽結果。如何不帶政治色彩的判決，以免讓司法公信力喪失殆盡，考驗大法官智慧。

國會改革法案 大法官 奧運 憲法法庭

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