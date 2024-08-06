憲法法庭總結！葉慶元問「若侯柯當選 綠的違憲主張是否一致」

國會職權修法釋憲案，憲法法庭今開庭。立院訴訟代理人葉慶元總結時表示，若當選總統的是侯友宜、柯文哲，民進黨是否會堅持相同主張，行政對立法負責的體系不應因政黨改變。

憲法法庭今天進行言詞辯論，討論主題涵蓋立法程序、聽取總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權行使、調查權行使、聽證會舉行相關規定部分、刑法第141條之1（藐視國會罪）規定。

在總結陳述中，立法院訴訟代理人、律師林石猛引用作出大法官第729號解釋的前大法官李震山協同意見書內容，並指出揭弊求真相，要求政府公開、透明、乾淨的時代下，恐難令立法權甘心雌伏於現行法制之下。

立法院訴訟代理人、律師葉慶元表示，如果當選總統的是侯友宜或柯文哲，聲請機關與立法院民進黨團是否仍會堅持相同主張；只有節制行政權，人民自由權利才能得到保障，行政權對立法權的責任體系不應因政黨的不同而改變。

立法院代表、國民黨立委翁曉玲也說，政府擔心人民理解太多，連釋憲都採取民粹動員，先從體制外的青鳥行動，接著由行政院提出覆議，最後再由4個機關4路齊發聲請釋憲，若本案宣告違憲，台灣的民主將倒退到30年之前。

翁曉玲補充，憲法明定協商先行，但聲請人選擇訴諸司法，而非透過政治協商解決問題，陷入了冗長的憲法訴訟，讓司法捲入憲政紛爭，淪為政治鬥爭工具；另外在訴訟過程中，團隊深感憲法法庭違背過去作法，並存有不公對待。

立法院代表、台灣民眾黨立委黃國昌最後發言中提到，深化台灣民主是人民的心願，但在過程中不應只談權力分立而忽略監督制衡，自民國101年起以來的國會改革經驗，他不會有換了位置，就換了腦袋的問題，如今的國會職權制度不完備，呼籲大法官基於人民作主的原則，裁定不受理本案並宣告合憲。