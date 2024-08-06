快訊

巴菲特也入列！全球股災重創9科技富豪身價 受傷最深的是他

賀錦麗競選搭檔出爐！傳聞人選「二選一」 CNN：明尼蘇達州州長華茲出線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國會職權修法釋憲言詞辯論 藍：捍衛民意監督制衡

中央社／ 台北6日電
中國國民黨黨部。圖／翻攝自Google Map
中國國民黨黨部。圖／翻攝自Google Map

憲法法庭今天就國會職權修法釋憲案言詞辯論，國民黨團表示，捍衛民意監督制衡，國會改革不能再走回頭路。呼籲憲法法庭是捍衛司法正義的最後防線，不是要向民進黨政府負責「憲法科」。

憲法法庭今天就國會職權修法釋憲案言詞辯論，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，藍白合作提出毀憲亂政的國會改革法案，程序有重大瑕疵，甚至已到了違憲的程度，立法院長韓國瑜及秘書長周萬來必須負很大的責任。

國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，今天憲法法庭言詞辯論的過程中，綠營出席代表或訴訟代理人的發言，再次印證了一句話，「權力使人腐化，絕對權力使人絕對的腐化」，通篇答辯只證明一件事，民進黨執政下的總統、行政院可以不被立法院監督，國會自主在民進黨的口中就是「綠能，你不能」。

國民黨團表示，過去民進黨嚴重違反議事規則下所通過的法律難道還少嗎，例如會計法第99之1條修法，就是標準的「量身打造」；而本屆在野陣營所三讀通過的國會改革法案，只因侵害民進黨的執政利益，就必須被送到憲法法庭，被府、院、黨、監察院、法務部五路齊發進行追殺圍剿。毀憲亂政不是別人，就是民進黨團、民進黨政府。

國民黨團指出，此次釋憲案在完成言詞辯論後，大法官需要做出讓社會、人民都能心服口服的釋憲判決，國民黨團對15位大法官最後呼籲及期待，司法是否能重拾人民信任，這次國會聽證、調查修法釋憲案的結果，必將面臨全民最嚴格的檢視。

國民黨團要沉重的呼籲，憲法法庭是捍衛司法正義的最後防線，不是要向民進黨政府負責「憲法科」，而是要向全民及歷史負責「司法院」，要當綠色權貴的守門人，還是捍衛司法公平正義的守護者。捍衛民意監督制衡，國會改革不能再走回頭路。

國民黨 憲法法庭 民進黨

延伸閱讀

國會改革辯論6小時！柯建銘：不信公義喚不回 不容憲法盡成灰

「中國人驕傲」登上憲法法庭！律師以此論證「反質詢」定義不明

憲法法庭辯論 國會調查權侵害言論自由？學者態度兩極

被酸「直播語言」別聊憲法…黃國昌拐彎回擊賴清德代理人

相關新聞

大法官問調查權矛盾 黃國昌說不衝突…被監察院代表抓到話柄

國會職權修法釋憲案，憲法法庭今天開庭。大法官黃昭元問調查權不能為調查而調查，若有平行調查情況，是否引發矛盾；立委黃國昌以...

國會調查若涉 「護國神山」…大法官：台積電拒給機密資料會挨罰嗎？

憲法法庭今針對國會改革法案是否違憲行言詞辯論，大法官朱富美針對國會調查權部分提問，並舉例若立法院要向「護國神山」台積電調...

黃國昌要「直播」不要議事錄…大法官無語、議員氣炸 理由曝光

國會改革法案釋憲案，憲法法庭今進行言詞辯論。大法官尤伯祥提出釋字第499號釋憲文可否應用在此案，在無記名投票下，選民如何...

釋憲案辯論終結！憲法法庭3個月內宣判

國會職權修法釋憲案，憲法法庭今天言詞辯論，邀請聲請人總統賴清德、行政院、民進黨立法院黨團、監察院，以及相關機關立法院代表...

憲法法庭總結！葉慶元問「若侯柯當選 綠的違憲主張是否一致」

國會職權修法釋憲案，憲法法庭今開庭。立院訴訟代理人葉慶元總結時表示，若當選總統的是侯友宜、柯文哲，民進黨是否會堅持相同主...

國會職權修法釋憲言詞辯論 藍：捍衛民意監督制衡

憲法法庭今天就國會職權修法釋憲案言詞辯論，國民黨團表示，捍衛民意監督制衡，國會改革不能再走回頭路。呼籲憲法法庭是捍衛司法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。