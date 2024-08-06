國會職權修法釋憲言詞辯論 藍：捍衛民意監督制衡

憲法法庭今天就國會職權修法釋憲案言詞辯論，國民黨團表示，捍衛民意監督制衡，國會改革不能再走回頭路。呼籲憲法法庭是捍衛司法正義的最後防線，不是要向民進黨政府負責「憲法科」。

憲法法庭今天就國會職權修法釋憲案言詞辯論，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，藍白合作提出毀憲亂政的國會改革法案，程序有重大瑕疵，甚至已到了違憲的程度，立法院長韓國瑜及秘書長周萬來必須負很大的責任。

國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，今天憲法法庭言詞辯論的過程中，綠營出席代表或訴訟代理人的發言，再次印證了一句話，「權力使人腐化，絕對權力使人絕對的腐化」，通篇答辯只證明一件事，民進黨執政下的總統、行政院可以不被立法院監督，國會自主在民進黨的口中就是「綠能，你不能」。

國民黨團表示，過去民進黨嚴重違反議事規則下所通過的法律難道還少嗎，例如會計法第99之1條修法，就是標準的「量身打造」；而本屆在野陣營所三讀通過的國會改革法案，只因侵害民進黨的執政利益，就必須被送到憲法法庭，被府、院、黨、監察院、法務部五路齊發進行追殺圍剿。毀憲亂政不是別人，就是民進黨團、民進黨政府。

國民黨團指出，此次釋憲案在完成言詞辯論後，大法官需要做出讓社會、人民都能心服口服的釋憲判決，國民黨團對15位大法官最後呼籲及期待，司法是否能重拾人民信任，這次國會聽證、調查修法釋憲案的結果，必將面臨全民最嚴格的檢視。

國民黨團要沉重的呼籲，憲法法庭是捍衛司法正義的最後防線，不是要向民進黨政府負責「憲法科」，而是要向全民及歷史負責「司法院」，要當綠色權貴的守門人，還是捍衛司法公平正義的守護者。捍衛民意監督制衡，國會改革不能再走回頭路。