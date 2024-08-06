釋憲案辯論 黃國昌盼大法官守護民主憲政、非執政黨利益

國會職權修法釋憲案今天進行言詞辯論。立法院代表、民眾黨立委黃國昌說，釋字585號解釋肯認國會聽證調查權，20年後終於完成修法，盼大法官扮演民主憲政守護者，而不是執政黨利益守護者。

針對國會職權修法，民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後聲請釋憲，憲法法庭今天進行言詞辯論，邀請聲請人與相關機關立法院代表及訴訟代理人就立法程序及6大內容陳述意見。

庭後擔任指定相關機關立法院的機關代表國民黨立法委員吳宗憲、國民黨立委翁曉玲、民眾黨立委黃國昌共同接受媒體聯訪。黃國昌說，3位立法院機關代表忠實履行職責，從台灣民主憲政發展過程，2024年新國會可說是完成過去20、30年未完成的國會改革法案。

黃國昌指出，過程中大家一直聽到大法官釋字585號，這是20年前所做成的大法官解釋，當時大法官肯認國會聽證調查權後，要如何行使國會聽證調查權，立法機關須以法律規範。為什麼等了20年才完成，是因為掌握權力的人永遠不想被監督、制衡。

黃國昌說，過去國民黨全面執政不想推國會改革，前總統蔡英文曾說要推國會聽證調查制；民進黨執政8年就是希望立法院成為立法局、行政院的橡皮圖章，「台灣的民主能夠這樣繼續下去嗎？」

黃國昌表示，2024年新國會開啟國會改革之窗，終於完成國會改革法案。希望大法官在這次憲法法庭，扮演的是台灣民主憲政守護者，而不是執政黨利益的守護者，才是台灣民主憲政之福。

翁曉玲說，推動法案必須天時地利人和，過去20年國民黨、民進黨執政時都無法推動國會改革法案，現在是非常好的時刻，這是要維護人民知的權利，讓立法院有更強而有力工具監督政府施政，讓人民了解政府在做什麼。

翁曉玲表示，立法院機關代表全力捍衛法案，對申請機關所提質疑也都清楚回答。希望大法官能維持過去一致的解釋，當機關聲請憲法訴訟沒有具體爭議，只是幻想、覺得未來權限會受侵害，過去大法官是不會受理的，希望大法官能宣告不受理聲請機關所提訴訟。

吳宗憲指出，這次三黨不過半才有可能推動法案通過，這次機會難得，民主就是由人民作主，由代議士監督行政權，是民主國家常態，不了解為何到台灣，會變成有沒有違憲的議題，希望大法官最後能做出「合憲」判決。

吳宗憲說，國會取得這些權限不是要「報復性」地，把過去弊案一個一個挖出來，國會改革真正核心，是要為子孫創造清廉的政治環境，國會取得強而有力的調查、聽證權，讓行政權不敢爆發弊案，絕對不是把重心放在過去的揭弊。